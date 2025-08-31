Así es el DAT Alierta, el epicentro de la revolución tecnológica en Aragón en el que ya se ha fijado Siemens

La revolución tecnológica de Aragón tendrá su epicentro en el DAT Alierta, un macroproyecto de 200 millones de euros de inversión y 82 hectáreas nacido para acoger empresas tecnológicas, 'startups' y centros de investigación llamados a liderar la transformación económica desde la Comunidad.

El Distrito Aragonés de Tecnología llevará el apellido del que fuera presidente de Telefónica, el aragonés César Alierta, y creará 1.273 empleos de alta cualificación, principalmente en sectores emergentes como la inteligencia artificial, la biotecnología o las tecnologías limpias. En él ya se han fijado gigantes como Siemens, que trasladará allí a 30 trabajadores.

Con un diseño moderno que conectará el desarrollo empresarial con el talento joven y el entorno natural, se espera que el DAT tenga un impacto económico de 300 millones de euros cuando esté a pleno rendimiento y se convierta en una auténtica palanca de crecimiento para la región.

Estará ubicado al norte de Zaragoza, en el entorno del Campus Universitario Río Ebro, y gozará de una situación estratégica, a los pies de la A-2, que conecta Madrid y Barcelona, y la entrada a Zaragoza por la A-23, que llega hasta la frontera con Francia. Todo esto ayudará a Aragón en su consolidación como el gran hub tecnológico del sur de Europa.

Cerca del 40% del futuro Distrito -unas 30 hectáreas- ya está construido y en funcionamiento. Corresponden al espacio en el que ya se encuentran el propio campus u organismos como el CEEI y el ITA. Lo que está por venir, no obstante, resulta especialmente prometedor.

"Todos los edificios van a ser singulares y tendrán un componente de vanguardia. Queremos irradiar la fuerza tecnológica al territorio, que el DAT sea un faro de oportunidades", apuntaba la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, hace escasas semanas.

La idea es que, en Zaragoza, el talento no solo encuentre empleo, sino un lugar "al que llamar hogar".

Aunque nace con una visión a largo plazo que irá más allá de esta legislatura, los primeros pasos se están dando ya este 2025, ejercicio para el que se han reservado siete millones de euros.

La propuesta se dividirá en tres grandes fases. Entre este 2025 y 2027 se reformará el CEEI Aragón, se ampliará el del Centro Mixto de Investigación con Empresas y se crearán los primeros bosques lineales, entre otras actuaciones, mientras que de 2027 a 2029 se procederá a urbanizar el entorno y a levantar el edificio que ejercerá como sede del Distrito Tecnológico.

Este segundo tramo será el que concentre el grueso de la inversión: hasta 138 millones de los 200 previstos por el Ejecutivo de Jorge Azcón. Uno de los momentos clave será el segundo semestre de 2028, cuando está previsto que concluyan las obras de los primeros edificios. Mientras, de 2029 en adelante será el momento de las empresas que quieran situarse en el DAT, que estará abierto a las futuras necesidades que puedan ir surgiendo.

Solo durante su construcción se crearán 900 puestos de trabajo, con 450 en la primera fase y 275 en la segunda. También se prevé que genere otros 950 indirectos.

El objetivo es impulsar un ecosistema digital e innovador que aproveche las sinergias que puedan producirse con la llegada de empresas de referencia mundial como Amazon, Microsoft o Blackstone y la apuesta de compañías del tejido tecnológico aragonés. También se buscarán alianzas con otros referentes de la Comunidad como Walqa (Huesca), el TechnoPark de Alcañiz o el aeropuerto de Teruel.

En total habrá una decena de parcelas reservadas a grandes empresas, casi 160.000 metros cuadrados que se adaptarán perfectamente a sus necesidades. Una de las que ya ha confirmado su 'mudanza' es la multinacional alemana Siemens, que ampliará sus oficinas y trasladará a sus 30 trabajadores al DAT. "Queremos generar un potente ecosistema", avanzaba su CEO en España, Fernando Silva, al conocerse la noticia.

La compañía ocupará parte del edificio de empresas que conformará este Parque Tecnológico. A través del Instituto Aragonés de Fomento se ha lanzado un concurso de ideas para diseñarlo. Será uno de los más relevantes y contará con 6.500 metros cuadrados de uso de oficinas y 1.500 de usos comunitarios.

El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) también irá al DAT. Lo mismo ocurrirá con el CSIC, que ampliará su instalaciones actuales con dos parcelas adicionales. Además, las actividades que ahora se realizan en el campus de FP Digital, ubicado en el antiguo Pabellón de Aragón de la Expo de Sevilla de 1992, se harán en este nuevo emplazamiento.

El DAT será, en todo caso, mucho más que un Parque Tecnológico. El plan del Gobierno de Aragón también contempla que haya guardería, gimnasio, comedor, un auditorio para 500 personas, zonas de formación, paseos, plazas y bulevares. "Más que como un edificio, la sede central se perfila como un espacio de encuentro y de relación que va a conectar todo el espacio público del parque”, explicaban desde Idom, empresa que se ha encargado de dar forma al Distrito.