El 'annus horribilis' de Aragón con el granizo: más de 173.000 hectáreas reclamadas y miles de parcelas arrasadas

El granizo ha castigado especialmente a la uva, la oliva y la almendra. E. E.

Aragón vive su particular 'annus horribilis' por culpa del granizo. Desde finales de marzo apenas ha habido una semana tranquila, con granizadas que han terminado afectando a un punto u otro de la Comunidad una, dos y hasta tres veces.

El único respiro se vivió entre finales de julio y principios de agosto, pero el pasado día 12, la piedra volvió a hacer acto de presencia, arrasando cientos de hectáreas y echando a perder cosechas enteras, principalmente de uva, oliva y almendra.

Según datos de Agroseguro, desde finales de marzo a este jueves por la mañana se han presentado partes por 173.254 hectáreas siniestradas por el pedrisco, un volumen que continuará creciendo en las próximas horas, en las que se seguirán recibiendo partes del episodio de este miércoles, que tuvo su 'zona cero' en la comarca de Campo de Cariñena.

Las cifras proceden de 135.796 parcelas, aunque ha de tenerse en cuenta que algunas aparecen por duplicado o incluso por triplicado por la frecuencia que han tenido estos episodios. "Ha habido municipios como Azuara o Herrera de los Navarros en los que estábamos tasando cuando cayó otra tormenta", comentan desde la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios.

Los peores números se dan en la provincia de Zaragoza, con 104.930 hectáreas reclamadas por daños causados por el pedrisco. Ejea de los Caballeros 'gana por goleada' con 30.650 hectáreas y 17.352 parcelas, mientras que Zaragoza aparece en segunda posición (29.276 y 21.557, respectivamente) y Daroca, en la tercera (13.161 y 8.644).

La segunda provincia con más daños es la de Teruel, con 38.161 hectáreas. Solo en la cuenca del Jiloca se habrían perdido 14.936, a las que se suman las 7.286 de la Serranía de Montalbán y las 6.655 de la Hoya de Teruel.

En el caso de la de Huesca, la Hoya de Huesca (15.270), Monegros (7.050) y el Bajo Cinca (5.047) han sido las más castigadas por las bolas de granizo, que en esta última semana han llegado a alcanzar diámetros de hasta cinco centímetros en puntos como Miedes de Aragón (Zaragoza).

Tipos de cultivo

Si se atiende al tipo de cultivo, los mayores destrozos se concentran en los herbáceos extensivos. Es decir, en el cereal. Según las estadísticas de Agroseguro, más de 150.000 de las 173.254 hectáreas de las que se han dado parte se enmarcan en esta categoría.

Los frutales, con 7.637 hectáreas en algo más de 10.000 parcelas, tampoco han escapado de los daños. Lo mismo ha ocurrido con las hortalizas: no se han salvado ni las de invierno, con 946 hectáreas afectadas, ni las que se cultivan en primavera y verano (1.362).

La cereza, con 891 hectáreas, los olivares, con 624, o los frutos secos, con 1.810 ocupan otro lugar destacado en la lista, en la que también aparecen la uva de mesa (8 hectáreas), los nísperos y otros frutales (11) y el caqui (1).