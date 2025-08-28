Se confirma la existencia de una sinagoga medieval en el pueblo viejo de Belchite: unos restos únicos en Europa

Se confirma que hubo una sinagoga medieval en el pueblo viejo de Belchite. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el equipo de Alfonso Fanjul este verano y las fuentes científicas consultadas, respaldan los indicios que ya se tuvieron durante el campus arqueológico de 2024. En concreto, certifican “el carácter excepcional del hallazgo de la tribuna de oración, sin que se conozcan estructuras medievales conservadas hasta ahora en Europa”.

Como explica Fanjul, “el verano pasado se limpió el acceso a la antigua judería y la superficie del edificio conocido como ‘La Sinoa’, posible sinagoga judía, según la tradición oral de algunos vecinos nacidos en el pueblo viejo.

Estos trabajos aportaron una serie de indicios arquitectónicos, que si bien reforzaban la idea de que se pudiese tratar de una antigua sinagoga medieval, requerían de pruebas más contundentes. En concreto, los arqueólogos debían hallar parte de una estructura central singular, denominada ‘tevá’, en la que estuviese ubicada la tribuna de oración o ‘bimah’, un elemento imprescindible en toda sinagoga medieval”.

Y el resultado de la cuarta edición de este campus internacional impulsado por el Ayuntamiento de la localidad – a través de la Fundación Pueblo Viejo – junto a la Asociación Española de Arqueología Militar, que ha contado con la participación de 27 estudiantes de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Holanda, no ha podido ser más positivo: se han hallado la ‘tevá’ y la ‘bimah’, con todos los restos conservados de forma excepcional. Esta antigua tribuna de oración estaba construida con un tapial, barras y pasamanos de hierro. Además, se ha encontrado también una extensa yesería del siglo XIV, que confirma el uso del edificio en ese siglo.

“La prueba más contundente -añade Fanjul- son los restos de un mural pintado, donde se representa la parte central de la ‘menorah’ o candelabro de los siete brazos, idéntico al mural encontrado en la sinagoga de Híjar. El paralelismo arquitectónico y decorativo con la sinagoga de Híjar plantea la existencia de una escuela arquitectónica aragonesa medieval para los lugares de culto hebreos”.

Finalmente, los miles de restos de granos carbonizados de cebada encontrados encajan con la única referencia documental existente de la sinagoga de Belchite, por la que se sabe que fue convertida en granero. El incendio que destruyó el edificio en época moderna ha permitido conservar buena parte de los restos de grano almacenado en su interior durante varios siglos.

Tras la visita, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha destacado el “carácter extraordinario que según los técnicos tiene el hallazgo y el valor de los restos encontrados”, que incrementa aún más “el inmenso patrimonio que atesora Aragón y da buena cuenta del rico pasado de nuestra Comunidad”.

“Los aragoneses somos producto de pueblos anteriores que han vivido aquí antes que nosotros y que, con generosidad, nos han dejado un patrimonio que ahora tenemos que cuidar para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar. Así lo haremos, porque ese es el compromiso que nos guía en nuestro trabajo día a día: investigación, conocimiento y transmisión de conocimiento”, ha concluido.

Alfonso Fanjul, arqueólogo; Tomasa Hernández, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; Iñaki Echeveste, director ejecutivo de la Red de Juderías de España; y Carmelo Pérez, alcalde de Belchite. Simón Aranda Ayuntamiento de Belchite

“Es un gran hallazgo, felicitamos a los arqueólogos por el excelente trabajo realizado”, ha indicado Carmelo Pérez, alcalde de Belchite y presidente de la Fundación Pueblo Viejo. “En España solamente hay cinco sinagogas medievales visitables en estos momentos. El hecho de que la de Belchite sea la sexta posibilita el acceso a la Red de Juderías de España, lo que incrementaría la proyección del Pueblo Viejo. Somos un referente internacional en turismo patrimonial gracias a las investigaciones realizadas con los vestigios de la batalla de 1937 y esto ha facilitado que sepamos cómo abordar otros retos, como el de la sinagoga que hoy presentamos y que, sin duda, va a permitir ampliar nuestras posibilidades como destino turístico y cultural”.

En el acto de presentación de los restos arqueológicos también ha estado presente Iñaki Echeveste, director ejecutivo de la Red de Juderías de España.

20 evidencias que lo atestiguan

En total, el estudio arqueológico realizado por Alfonso Fanjul y su equipo recoge hasta 20 evidencias de que el actual edificio fue la sinagoga medieval del Pueblo Viejo. Aparte del nombre popular y su tradición oral, el edificio de tres naves, orientado al este, se encuentra en una posición dominante en la judería, y se accedía al mismo desde un callejón, como corresponde con este tipo de edificios.

Como explican en la investigación, “la singularidad del diseño de la planta y las medidas del edificio con respecto al resto de las construcciones conocidas del Pueblo Viejo siempre había sido un indicio para los investigadores, a lo que se ha sumado la particular estructura con dos contrafuertes exteriores, idénticos a la sinagoga de Híjar, las medidas de la sala de oración propias de las sinagogas medievales españolas, y la existencia de una estructura de contención de líquidos en la parte trasera, donde debería situarse el ‘mikvé' o baño ritual judío”.

Zona de trabajo en el pueblo viejo de Belchite. Ayuntamiento de Belchite

Otros aspectos estructurales a modo de evidencias lo constituyen el muro que separa una de las naves o la estructura para abluciones en una de las entradas. A estas pruebas geográficas y arquitectónicas hay que sumarles ahora la ‘menorah’ y las yeserías, ajenas a la arquitectura doméstica de Belchite, y posible marco del ‘hejal’, que demuestra su uso en el siglo XIV.

También la certeza de su último contenido, en forma de granos de cebada, que encaja con la documentación medieval referente al uso posterior que tuvo la sinagoga como granero y, de forma sorprendente, el hallazgo de la ‘tevá’ y la ‘bimáh’ o tribuna del rabino.