Aragón lidera en España el 'boom hipotecario' con un crecimiento superior al 90%: el INE lo confirma

Aragón se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor dinamismo hipotecario en junio, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de préstamos concedidos en la región se ha disparado hasta un sorprendente 96,8% interanual, con incrementos superiores al 90% en las tres provincias: Zaragoza (98,6%), Teruel (91,5%) y Huesca (90,8%).

Este comportamiento sitúa a Aragón muy por delante de otras comunidades autónomas como Extremadura (65,3%) o Cantabria (63,3%).

Durante el primer semestre, la concesión de hipotecas en Aragón creció un 33,2% interanual, muy por encima del 24,9% registrado en el ámbito nacional. El importe medio concedido alcanzó los 123.872 euros, todavía un 22% por debajo de la media española (158.178 euros), aunque con una aceleración en junio del 22,8% interanual. El crédito hipotecario total en los seis primeros meses del año avanzó un 42,5%, en línea con la media del país.

Estos datos representan la fuerza que tiene el sector inmobiliario en la zona y la respuesta positiva de los bancos satisfaciendo esta demanda. Sin embargo, también ponen sobre la mesa el principal riesgo del mercado, el encarecimiento de la vivienda.

El incremento del precio medio de una vivienda puede dificultar el acceso a personas con menos capacidad de ahorro, como los jóvenes, especialmente en zonas donde los precios son más altos como la costa mediterránea, Madrid o las grandes capitales.

Aragón lidera el crecimiento hipotecario en España

Además, Ibercaja, una de las entidades más reconocidas de la región, ha formalizado en Aragón 1.303 hipotecas sólo en el primer semestre de 2025, un 16,65% más que en el mismo periodo del año anterior.

El importe total de estas operaciones supera los 172 millones de euros, con un importe medio por préstamo en torno a los 132.000 euros. En comparación con 2024, el volumen total creció un 30%, confirmando esta tendencia al alza.

Pese a que estos datos, que demuestran la confianza tanto de los compradores como de las entidades financieras que los respaldan, el problema de la accesibilidad a la vivienda sigue presente, sobre todo en ciudades como Zaragoza donde el precio por metro cuadrado crece mes a mes.