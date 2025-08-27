Aragón activa en fase de alerta el Plan Especial de Protección Civil por fuertes lluvias y tormentas

El Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (PROPCIFEMAR) en su fase de Alerta. La aprobación se debe al aviso naranja por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca y Zaragoza, así como en el Bajo Aragón. Además del aviso amarillo en el resto de Aragón este miércoles.

El PROCIFEMAR tiene como objetivo coordinar todas las actuaciones y mantener informadas a instituciones implicadas y ciudadanía sobre los fenómenos meteorológicos adversos que afecten a la comunidad autónoma de Aragón.

En esta ocasión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este miércoles entre las 12.00 y las 23.59 aviso naranja por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca y Zaragoza y el Bajo Aragón de Teruel y aviso amarillo por lluvias y tormentas en Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo.

Las predicciones también estiman que los episodios de precipitaciones y tormentas en Aragón podrían ir acompañados en algunas zonas de granizo y fuertes rachas de viento.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se han notificado estos avisos a las comarcas afectadas para que tanto los responsables de protección civil como los servicios operativos puedan adoptar las medidas de anticipación, prevención y preparación necesarias para evitar posibles impactos adversos o reducirlos en la medida de lo posible.

Con el fin de evitar daños entre la población, a través de las redes sociales del 112 Aragón y del Gobierno de Aragón se están difundiendo tanto las previsiones meteorológicas como consejos de autoprotección ante lluvias intensas y tormentas, granizo y viento fuerte.

Consejos en caso de lluvias y tormentas

Entre los consejos emitidos por el 112, en el caso de estar en casa en un momento de tormentas y lluvias intensas aconsejan informarse de las predicciones, refugiarse, revisar la vivienda y si es necesario limpiar bajantes y canalizaciones.

Además, se aconseja cerrar ventanas para evitar corrientes que puedan atraer rayos, desconectar aparatos eléctricos para que no sean dañados por subidas de tensión, no dejar objetos en el exterior que el viento pueda arrastrar.

En caso de que comience a llover de forma torrencial, desde el 112 tienen muy presente que podrían producirse inundaciones por lo que aconsejan que se tomen medidas para evitarlas.

Asimismo, si la lluvia te pilla en la calle, evitar el uso de bicicletas y motos. En el caso de encontrarse en el campo abierto, evitar permanecer en lo alto de colinas, bajo árboles o zonas bajas de laderas. Muy importante alejarse de los cauces de barrancos, torrentes y puentes.

Si se está circulando con el vehículo no cruzar vados que salvan barrancos u otros tramos de carreteras si están inundándose ya que la fuerza del agua podría arrastrar el vehículo. Así, conducir preferentemente por rutas principales y autopistas. En el caso de tener problemas de visibilidad, se aconseja detenerse en el arcén y señalizar su posición.