"Si nos vuelven a necesitar, regresaremos": los efectivos aragoneses en los incendios de Castilla y León vuelven a casa

Los efectivos aragoneses que han ayudado en la extinción de los incendios de Castilla y León han vuelto este lunes a casa "exhaustos" pero con el compromiso de regresar si les vuelven a llamar.

Han sido días "duros", muy complicados tanto por las condiciones orográficas como por la meteorología, reconocía el director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo en la provincia de Huesca, Fran Gómez.

La principal dificultad han sido los accesos. No obstante, el dispositivo ha conseguido actuar "organizado", ya fuera como un equipo único o en coordinación con los medios de la Junta de Castilla y León. Esto ha hecho que el trabajo de los tres convoys que se han desplazado hasta la zona haya sido "muy útil y efectivo", según han destacado a su vuelta.

Aunque parece que los incendios empiezan a estar "bastante controlados", la Comunidad vecina lo está pasando "muy mal". Por eso, según ha trasladado el gerente de Sarga, Jorge Escario, el compromiso sigue siendo "volver a ir" en caso de que vuelva a sonar el teléfono como ya ocurrió tras la dana de Valencia.

Los trabajos han requerido de un gran esfuerzo físico. "Teníamos muy malos accesos, los caminos estaban regular, con mucho fuego arriba en las cuestas. Teníamos que subir de pie, aunque estamos acostumbrados. Estamos para eso", resumía Raúl Solana, jefe de la brigada R31 Los Mallos.

Las pendientes, a 1.800 metros de altitud, hacían que el fuego cogiera "mucha potencia" y que se reavivaran los puntos calientes. Aun así, no ha habido situaciones comprometidas. Después de estos días, los efectivos han vuelto a verse con sus familias. Lo han hecho con el pensamiento aún en Castilla y León, ya que, según reconocen, el trabajo allí todavía podría durar semanas. "Esto no se arregla en pocos días", admitía Solana.

La participación de Aragón en esta emergencia comenzó el 14 de agosto, con el envío de la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros, primer medio aragonés que se incorporó a las labores de extinción. Posteriormente se movilizaron más efectivos hasta conformar el tercer convoy que hoy ha regresado, integrado por personal del Gobierno de Aragón y de la empresa pública Sarga.

Durante cuatro intensas jornadas de trabajo, el tercer convoy -el que este lunes ha llegado a casa- ha intervenido en distintos sectores del incendio de Barniedo de la Reina, con actuaciones en zonas como Riaño, Casasuertes y Valverde de la Sierra.

Una parte esencial de la intervención ha sido el uso de fuego técnico, especialmente en la primera jornada, cuando se ejecutó una quema de gran envergadura que resultó determinante para cerrar uno de los frentes. A ello se sumaron trabajos de ataque directo, apertura de líneas de defensa y labores de perimetraje.

Este contingente final ha estado formado por más de 30 profesionales entre las dos brigadas terrestres, una brigada helitransportada -con su helicóptero-, dos autobombas, cuatro Agentes para la Protección de la Naturaleza (3 de ellos dirigiendo las brigadas), técnicos (uno de ellos dentro del Grupo de Apoyo al Director de Extinción -GADEX-) y capataces.