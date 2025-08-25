Toni Albà niega que celebrara la muerte de Lambán y amenaza con llevar a los tribunales a diversos medios

El actor catalán Toni Albà publicó un mensaje en redes sociales en relación al fallecimiento del expresidente aragonés Javier Lambán. "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción", rezaba el mensaje del catalán.

La reacción ha sido comentada por diversos medios de comunicación en lo que se manifiesta que Albà "celebra" la muerte de Lambán, algo que el actor niega categóricamente y ha respondido que acudirá a los tribunales.

"Ya estamos empezando a recoger publicaciones y grabaciones de medios que dicen o hacen interpretaciones de cosas que supuestamente yo he dicho o publicado. La última vez no les llevé ante la justicia para difamarme, pero esta vez será distinta", se lee en su publicación.

2/ Ja estem començant a recollir publicacions i gravacions de mitjans que diuen o fan interpretacions de coses que suposadament jo he dit o publicat. L’última vegada no els vaig dur davant la justícia per difamar-me, però aquest cop serà diferent. — TONI ALBÀ ||*|| (@tonialba) August 25, 2025

Quien ya ha acudido a la justicia es el Gobierno de Aragón. La DGA ha trasladado a la Fiscalía la publicación en la red social X del actor para que investigue un presunto delito de injurias e incitación al odio contra el expresidente Lambán.

Según la denuncia ante la Fiscalía, el cómico catalán ha podido cometer un delito de injurias y otro de legitimación al odio. El primero porque “constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente” y el segundo porque “incita indirectamente al odio y hostilidad o, cuando menos, constituye una lesión de la dignidad causando con su publicación humillación, menosprecio o descrédito contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española”.

En el documento presentado, el Gobierno aragonés basa su denuncia en la representación ejercida por el expresidente Lambán: “Nos parece notorio que la injuria, al igual que la incitación al odio ejecutadas por el denunciado, se derivan del ejercicio de la actividad pública como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón e, incluso, como “expresidente”, gozando de la condición de autoridad de acuerdo con el art. 215 y 24 CP”.

Para la consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, el traslado a la Fiscalía es obligatorio para defender la memoria de Javier Lambán: “El Gobierno de Aragón no puede permanecer impasible ante un ataque tan grave a la dignidad de quien dedicó su vida pública a defender los intereses de Aragón y de España. Defender a Javier Lambán es también defender el respeto a las instituciones democráticas y a la convivencia en Aragón y España”, ha afirmado.