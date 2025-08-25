Irene (26), investigadora, alto y claro sobre los avances en ciencia: “Los equipos necesitan científicos jóvenes y expertos”

Mientras realiza su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, la joven aragonesa Irene Ginés, de 26 años, ha conseguido aparecer como primera autora en una publicación internacional de referencia. El estudio, publicado bajo el título Structure-guided phage display discovery of antibodies for (S)Tn-glycans in protein context, describe el desarrollo de unos anticuerpos capaces de reconocer con gran precisión unas “etiquetas” azucaradas presentes en las células tumorales. La gran innovación se encuentra en que estos anticuerpos no solo detectan la célula maligna, sino que penetran en ella para eliminarla por completo, sin dañar el tejido sano. Este avance refuerza el potencial de la inmunoterapia como alternativa más selectiva y menos agresiva a tratamientos tradicionales como la quimioterapia o la radioterapia. Todo ello, es muestra de que detrás de cada avance científico hay muchas horas de esfuerzo, dudas y pequeños logros silenciosos. El camino de Irene Ginés en su tesis doctoral es también el de la perseverancia, el aprendizaje constante y el trabajo en equipo. Una joven pareja mantiene viva una floristería con 60 años de historia en Zaragoza: "Da miedo, pero es ilusionante" Ver su nombre publicado junto a otros investigadores en una revista de prestigio internacional es, para Irene, la recompensa al trabajo compartido y la dedicación diaria. Su historia es testimonio de cómo la ciencia avanza gracias a la pasión, el trabajo en equipo y el afán por descubrir. Así lo ha explicado en una entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

¿Cómo se sintió al ver su nombre escrito en el artículo de Nature Chemical Biology?

Fue algo bastante importante y de mucho orgullo . Es un tema en el que mi grupo lleva trabajando mucho tiempo . Me siento muy orgullosa de haber conseguido sacar la estructura de estos anticuerpos y, sobre todo, que se haya conseguido posicionar en una revista tan importante como Nature Chemical Biology.

¿Cuánto tiempo llevaban trabajando en este proceso hasta llegar al hallazgo?

Yo llevo trabajando prácticamente dos años y medio, desde que empecé el doctorado . Pero antes de que yo llegara, estuvo otro investigador, Javier Macías , que también es uno de los primeros autores, y puede que él llevara ya como cuatro o cinco años.

¿Qué significa haber conseguido este avance siendo todavía una doctoranda?

R.- La verdad es que me siento muy orgullosa porque no es algo fácil de conseguir . Haberlo conseguido en relativamente tan poco tiempo me hace tener más ganas de seguir investigando y desarrollándome en este campo.

¿Sabía desde el principio que quería dedicarse al campo de las glicoproteínas?

R.- Ha sido un poco casualidad, la verdad. Yo no buscaba ningún campo en específico. Lo único que sí quería era estar en Zaragoza y, la verdad, que dentro de Zaragoza el grupo en el que trabajo y el campo en el que trabajan es muy, muy bueno y estoy muy contenta.

¿Se lleva algún aprendizaje personal de este proyecto?

Sí, la perseverancia. Hay que seguir intentándolo, intentándolo, aunque a veces no te salgan las cosas. Al final acaba saliendo.

¿Qué papel juega el trabajo en equipo y la colaboración de otros países en un avance como este?

R.- El trabajo en equipo al final es lo más importante. No todos los laboratorios realizan todas las disciplinas. En nuestro laboratorio hemos sacado las estructuras, luego otro laboratorio en Zaragoza trabaja con las células, y en Dinamarca realizan otros estudios para complementar los nuestros. Es absolutamente necesario.

¿Cómo definiría este trabajo en equipo?

A ver, a veces es complicado porque hay mucha gente y cada persona piensa diferente y quiere dirigir más el estudio hacia una línea diferente. Al final, lo importante es la comunicación y que todos vayamos hacia el mismo camino.