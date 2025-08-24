Los bomberos forestales de Aragón vuelven este lunes a casa tras diez días luchando contra los incendios de León

La brigada de incendios forestales trasladada a Castilla y León volverá definitivamente este lunes a Aragón tras más de 10 días luchando contra los incendios activos en la zona de León. Así, este domingo ha sido su último día del tercer convoy del dispositivo de Infoar en la Comunidad hasta el momento, donde se han focalizado en el incendio de Barniedo de la Reina.

Durante la jornada de este domingo, parte de los 30 efectivos aragoneses han intervenido en la zona de Prado del Rey y otra en Casasuertes, ambas en el incendio forestal de Barniedo de la Reina. Las dos brigadas terrestres, apoyadas por un APN liberado y técnicos del operativo, han realizado labores de perimetración del incendio.

Según relatan, los trabajos no han sido fácil ya que se han tratado de tareas especialmente exigentes debido a que se han desarrollado en una zona remota y de gran altitud, lo que ha requerido un esfuerzo físico notable. Finalmente, se ha logrado asegurar y perimetral el área afectada.

Por su parte, la brigada helitransportada de Calamocha ha trabajado en la zona de Casasuertes, donde ha llevado a cabo quemas técnicas en un sector reactivado con el objetivo de contener el avance del fuego.

En este mismo punto también han intervenido las dos autobombas desplazadas desde Aragón, aunque la complejidad del terreno ha limitado su operatividad. Este convoy se incorporó el pasado jueves a las labores de extinción en Castilla y León y está compuesto por dos brigadas terrestres, dos autobombas, la brigada helitransportada de Calamocha —con su helicóptero—, tres técnicos (uno de ellos del GADEX) y dos capataces.