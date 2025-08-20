Roberto Bermúdez de Castro, tajante con los agricultores: "Es muy fácil opinar desde la poltrona de un despacho"

El Gobierno de Aragón decretó del 16 al 18 de agosto, durante 72 horas, el nivel de alerta rojo plus ante el riesgo extremo de incendios. Era la primera vez que se activaba este nivel, que hizo que la actividad del sector primario quedara en suspenso, pues prohíbe las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola que se realice con maquinaria.

Así pues, esta activación provocó críticas por parte de los principales sindicatos de agricultores, que el pasado lunes aseguraron no entenderlo, defendiendo que en muchos de estos trabajos "el riesgo es prácticamente inexistente".

Tras la polémica de los últimos días, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha respondido con contundencia a aquellos que se quejan. “Es muy fácil opinar desde la poltrona de un despacho sin saber realmente cómo está nuestra Comunidad”, ha dicho en unas declaraciones para Aragón TV.

En primer lugar, el consejero ha insistido en que la decisión de decretar la alerta rojo plus responde a criterios técnicos y científicos, pero también “al sentido común”.

“Nuestro país estaba ardiendo por los cuatro costados, había grandísimos incendios forestales, efectivos materiales y humanos de Aragón estaban actuando en León y Asturias y con una tremenda ola de calor, lo mejor era bajar el nivel de actividad esos tres días, sábado, domingo y lunes. Por sentido común y responsabilidad ante unos hechos extraordinarios, tomamos medidas extraordinarias”, ha justificado.

Además, ha reseñado que “ha funcionado bien, porque no hemos tenido ningún incidente”.

Protestas de agricultores

En respuesta a las protestas manifestadas por el sector agrícola, que ha parado su actividad, Roberto Bermúdez de Castro ha confesado que todo el mundo “está en su derecho de opinar”, pero que en estas situaciones prima la solidaridad y “el interés general”.

“Le diría a estos señores que se han quejado de la alerta rojo plus que qué hubieran dicho ellos si hubiera habido un gran incendio forestal y el Gobierno de Aragón no hubiera dicho nada. Llega un momento en el que uno se cansa porque cuando toma una decisión por qué la toma, si no la toma, por qué no la toma. Ya vale”, ha dicho tajante.

Por último, el consejero ha reconocido que es una decisión que él “volvería a tomar una y mil veces”.