El presidente de la Diputación de Zaragoza saca la cara por el polémico alcalde de Aguarón: "No hay caso"

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha sacado este miércoles la cara por el polémico alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón. El hasta hace unos meses secretario general del PSOE-Zaragoza ha asegurado que le parece “muy mal” que la Dirección General de Administración Local lo haya llevado a la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y el cobro de dietas.

“Las administraciones estamos para defender a los alcaldes, no para denunciarlos. Habría que haber esperado a ver qué dice el Tribunal de Cuentas”, ha opinado. El también presidente de la comarca Campo de Cariñena está siendo investigado por un presunto fraccionamiento de contratos en favor de la empresa Web Asesores, por el cobro de dietas por reuniones que no se produjeron y por la compra de lotes de vino y aguinaldos con dinero público sin justificación aparente.

Pese a todo, el titular de la DPZ ha repetido en varias ocasiones que “no hay caso” y que la forma de proceder del Gobierno de Aragón .ha sido "muy precipitada" “Hay que dejar trabajar a la Justicia. Lo lógico sería esperar a ver si el Tribunal determina si ha habido o no irregularidades”, ha dicho el líder socialista.

A este respecto, ha justificado que en la licitación de las placas solares -el mayor de los contratos en tela de juicio- “pudieron presentarse varias empresas”. También ha recordado que la adjudicación se aprobó por unanimidad. Es decir, con los votos del PP.

Menos claro ha sido con la situación ‘interna’. El PSOE ha ido ofreciendo contadísimas actualizaciones -algunas de ellas contradictorias- sobre la situación de Lucio Cucalón como alcalde y presidente de Campo de Cariñena.

Sánchez Quero ha asegurado que estando él de secretario general del PSOE de Zaragoza se le suspendió de militancia.

“En estos momentos no es afiliado. También es cierto que todo afiliado del Partido Socialista tiene sus garantías y derecho a recurrir lo que considere. Cuando llegue el momento ya veremos a ver”, ha apuntado a preguntas de los periodistas.

Esto no coincide al 100% con el comunicado que se envió desde el PSOE a los medios de comunicación en junio, en el que se decía que Cucalón ya no formaba parte del partido. Desde entonces, de hecho, la formación ha rechazado dar información sobre el polémico regidor al considerar que ya no era miembro del Partido Socialista.

En esta línea, Sánchez Quero ha subrayado este miércoles que Cucalón “ya no representa al PSOE, pero sí al Ayuntamiento porque tiene una mayoría y se presentó bajo las siglas del Partido Socialista”.

Sus palabras contrastan con las del propio regidor, que hace solo 10 días, en el último pleno de Aguarón, negaba haber sido expulsado. Para él, se trataba de “una cuestión interna, pendiente declaración y aún no resuelta de forma firme ni comunicada por los cauces orgánicos establecidos”. “Pero incluso aceptando la veracidad, eso no implica para nada ninguna irregularidad institucional”, agregaba.

Para Cucalón, su legitimidad democrática no emana en las siglas “como creen algunos” sino del voto directo de los ciudadanos de Aguarón. “Fui elegido por sufragio universal en las pasadas elecciones municipales y nombrado alcalde conforme a la legalidad vigente. Por tanto, mi responsabilidad es ante este pleno y, sobre todo, ante el pueblo de Aguarón”, remarcó.