Aragón descarta hacer cambios en el nivel de alerta rojo plus pese a las críticas de agricultores y ganaderos. El sector primario ha alzado la voz en las últimas horas tras la activación, por primera vez en la historia, de este aviso por "riesgo extremo" de incendios forestales.

Activar el rojo plus hizo que durante 72 horas -del 16 al 18 de agosto- toda la actividad del sector primario quedara en suspenso, un 'veto' que los principales sindicatos aseguran no entender, dado que, según defienden, en muchos de estos trabajos "el riesgo es prácticamente inexistente".

Este martes fue Asaja Aragón quien, en una carta al consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, mostró su "desacuerdo" con la medida.

El colectivo considera que actividades que "no generan riesgo de incendio" como el suministro de agua a los animales, las tareas de riego, los tratamientos fitosanitarios, la recolección de frutos secos o la aplicación de estiércoles y purines se podrían haber seguido realizando.

"Agricultores y ganaderos somos los primeros interesados en prevenir y atajar los incendios", dicen en el escrito, en el que piden una reunión con el consejero.

Sus críticas se unen a las lanzadas desde UAGA COAG, que este lunes recordaba que los cultivos y las cosechas tienen su momento óptimo de maduración y de recolección en verano y, por tanto, los agricultores no podían paralizar actividades esenciales como la vendimia.

Para este sindicato, urge desarrollar el apartado del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendio Forestal en Aragón (Procinfo) relacionado con la maquinaria agrícola para concretar para delimitar qué actividades están permitidas y cuáles no.

El Gobierno de Aragón, sin embargo, no tendría este desarrollo entre sus planes. Ya en su día, durante los años 2021 y 2022, se habló con todas las partes, por lo que, según defienden desde el Pignatelli, todos eran conscientes de lo que significaba este nivel.

Se trata, en cualquier caso, de una medida excepcional y de carácter técnico. Prueba de ello es que este nivel, recogido en una orden de 2023, no se había activado hasta la fecha.

Si se ha hecho ahora ha sido, principalmente, por los incendios que asolan media España y por la necesidad de evitar cualquier riesgo durante el puente de agosto, marcado por la celebración de fiestas patronales y el uso de pirotecnia.

Además, su ajustada duración -72 horas- hace que las cosechas no corran peligro.

Continúa el riesgo

Que el rojo plus ya no esté activo no quiere decir, en todo caso, que ya no haya riesgo. Los propios mapas del Infoar del Gobierno de Aragón advierten de que "a pesar de la mejora en las condiciones meteorológicas, debido a las precipitaciones y a la bajada de temperaturas, el peligro de incendios sigue siendo elevado", por lo que la actividad en el medio natural debe guiarse por la prudencia.

De cara a estas próximas horas, el aviso naranja seguirá siendo predominante en gran parte de la Comunidad, aunque parte del Pirineo y el sur de Teruel volverán a una situación de normalidad. Esto, no obstante, volverá a cambiar el viernes, con nivel rojo en las comarcas de Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca o Matarraña.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) invitan a pensar que, al menos en el corto plazo, no será necesario volver a recurrir al nivel rojo plus.