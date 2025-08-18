Plan de choque contra el calor en la lavandería del Miguel Servet: la DGA toma medidas tras alcanzarse los 47 grados

La lavandería del Servet, durante los años de la covid-19. E. E.

El Gobierno de Aragón ha tomado medidas en la lavandería del Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras registrarse temperaturas de hasta 47 grados en plena ola de calor.

Según han informado desde el Departamento de Sanidad, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha puesto en marcha varias medidas tras detectar un cierto "estrés térmico" en alguno de los puestos de trabajo durante el control de temperaturas realizado los días 7 y 8 de agosto.

La intención es reducir la exposición del personal en los puntos donde las mediciones han marcado mayores niveles de temperatura. Así, desde el Ejecutivo se ha optado por incrementar los tiempos de los turnos de descanso y de hidratación.

Además, en los momentos en los que la carga de trabajo lo permite, se pararán las máquinas para reducir la temperatura ambiente.

En adelante, y con periodicidad de una hora, se realizarán rotaciones entre los puestos de trabajo que registraban mayores temperaturas con los de menores y, por otra parte, el servicio de mantenimiento ha cambiado los filtros del climatizador para mejorar el rendimiento de la máquina e impulsar más cantidad de caudal frío.

"Adicionalmente, se está estudiando la realización de inversiones en equipamiento de extracción y climatización para su instalación en aquellos puntos más sensibles a las altas temperaturas", han apuntado desde Sanidad.

Este mismo lunes, CCOO ha lanzado un comunicado denunciando las "temperaturas extremas" con las que están teniendo que trabajar estos empleados.

"Cada verano, sin excepción, la plantilla se ve obligada a soportar un estrés térmico extremo, especialmente en el turno de tarde, cuando la maquinaria lleva horas funcionando y la temperatura exterior es más elevada. En esas condiciones, unas 30 personas llegan incluso a tener que parar la producción porque el calor hace insoportable el normal desarrollo de su actividad laboral en zonas como el túnel de planchado, las secadoras o la felpa", explicaban en el escrito.

En él subrayaban que no se estaba hablando de incomodidad, sino de un riesgo para la salud. Por todo ello, instaban a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza a que actuara de inmediato, verificase las temperaturas alcanzadas y obligase a la dirección del hospital "a garantizar la seguridad y dignidad de la plantilla, como marca la normativa, adoptando las medidas necesarias para que el trabajo se desarrolle dentro de unos parámetros ambientales adecuados".