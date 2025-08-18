Los agricultores de Aragón, tajantes con la alerta 'roja plus' por riesgo extremo de incendios: "Paraliza el sector"

La vendimia en Aragón, en una de las últimas temporadas. E. E.

Los agricultores de Aragón han mostrado este lunes su malestar por la activación, por primera vez en la historia de Aragón, del nivel de alerta rojo plus por riesgo “extremo” de incendios forestales, que prohíbe las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola que se realice con maquinaria.

El sindicato UAGA COAG ha emitido un comunicado en el que, reconociendo “la angustia por la devastación” de los incendios que están asolando España, critican que el Gobierno aragonés haya publicado una orden con estas prohibiciones cuando “el peligro de incendio en muchos de estos trabajos es prácticamente inexistente”.

UAGA recuerda que en Aragón hay amplias zonas de regadío, donde la tierra conserva un importante grado de humedad, como pueden ser las Comarcas de Cinco Villas, Hoya de Huesca y Bajo Gállego. “En esas zonas, el cultivo de la alfalfa está muy extendido y los trabajos de corte, volteado y recolección se realizan durante el verano”, señala el colectivo.

Por otro lado, recalca que la singularidad del sector primario es que los cultivos o cosechas tienen su momento óptimo de maduración y de recolección y, por tanto, los agricultores no pueden paralizar su actividad.

“En estos momentos, están prohibidas faenas agrícolas como la plantación de hortaliza, recolección y tratamientos fungicidas en la fruta, y la vendimia, que no implican ningún riesgo de incendio. Y los ganaderos dudan si pueden llevar una cuba de agua al monte para dar de beber a su ganado”, agregan.

Por todo ello, reclaman al Departamento de Medio Ambiente que en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendio Forestal en Aragón (Procinfo) se desarrolle el apartado relacionado con la maquinaria agrícola para concretar y delimitar qué actividades están permitidas y cuáles no. Y que, para hacerlo, consulte antes al Departamento de Agricultura y Ganadería y a las Organizaciones Profesionales Agrarias.

“No se puede admitir que por la urgencia de la declaración de alerta ‘rojo Plus’ se paralice al sector primario durante tres días y, sin embargo, se permita, por ejemplo, actividades turísticas o de caza a pie”, inciden.