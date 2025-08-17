Daniel Mateo, cerrajero con 28 años de experiencia, rotundo con la okupación: "La ley está muy mal hecha"

Daniel Mateo, popularmente conocido en redes sociales como 'El cerrajero de TikTok' advierte sobre una preocupante evolución en el fenómeno de la okupación en España: el okupa-ladrón. Tras casi tres décadas asegurando casas y negocios, Mateo describe una táctica que aprovecha un vacío legal y pone en jaque a propietarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según detalla a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, el método consiste en que algunos ladrones entran a robar en viviendas vacías y, si son sorprendidos por la policía se acogen al derecho de inviolabilidad del domicilio, haciéndose pasar por okupas. "Dicen: 'Yo estoy aquí alquilado, yo tengo un contrato'. Y la policía como no es juez ni parte, se va y tú ya terminas tu robo tranquilamente" explica. Mateo subraya: "esto ocurre mucho más de lo que nos cuentan".

Esta situación permite al ladrón "terminar su robo tranquilamente una vez la policía se ha ido". Para este cerrajero con 28 años de experiencia: "La ley está muy mal hecha". Además, destaca que "hay interés en silenciar este tipo de situaciones". Por ello, en los últimos años, la demanda de alta en seguridad se ha disparado.

Casos de inacción policial

Daniel relata dos episodios: en uno, dos jóvenes entraron por una ventana a un bajo propiedad del banco. Cuando Mateo llegó para abrir, los okupas ya estaban dentro. Ofreció a la Guardia Civil abrir la puerta para que intervinieran, pero la respuesta fue simplemente: "A la próxima, ten más cuidado".

En otro caso, durante la víspera de Reyes, acudió para cambiar la cerradura de un piso recién reformado. Mientras trabajaba, irrumpió un hombre a la fuerza y Mateo tuvo que apartarse. Aunque llamó a la policía, la intervención no sirvió para que el propietario recuperase las llaves: quedaron en manos del okupa.

“Okupación limpia”

Más allá de las entradas forzosas a viviendas, existe una forma "más elegante" de okupar una casa: la inquiokupación. Este método, permite la entrada de los okupas de manera "legítima": pagando la fianza y el primer mes. Después, dejan de abonar el resto de cuotas permaneciendo en el inmueble.

Daniel cuenta: "Lo alarmante de esta situación es que el ministerio no contabiliza estos casos". Lo que se traduce en que "las cifras reales de viviendas okupadas está muy por encima de lo que nos dicen", alega.

En este sentido, diversos informes y especialistas en vivienda y seguridad, afirman que el fenómeno de la inquiokupación ha crecido de forma notoria y que "no están reflejadas en las estadísticas del ministerio".