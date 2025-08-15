El Rey Felipe VI recuerda con afecto a Javier Lambán y comparte con Aragón su dolor por su pérdida

Su Majestad el Rey recibido por Javier Lambán, cuando era Presidente de Aragón. Gobierno de Aragon

Su Majestad el Rey Felipe VI se ha querido sumar a la ola de mensajes de condolencias por el fallecimiento de Javier Lambán.

El monarca ha transmitido personalmente a Jorge Azcón su más sentido pesar por el inminente desenlace de la enfermedad, recordando la conversación que mantuvo con Lambán en su última ocasión y trasladando un cariño más sincero hacia su figura y su familia.

Después de cuatro años de lucha contra el cáncer, Lambán ha fallecido este medio día. Su cuerpo se encuentra en el tanatorio de Ejea de los Caballeros, su localidad natal, y por ahí han pasado ya varias figuras de la política aragonesa.

Entre las coronas de flores que han llegado para honrar al fallecido, una ha sido enviada por Sus Majestades los Reyes. Mañana sábado, se despedirá al ex presidente aragonés con un acto civil discreto a las 13.00.

El presidente de Aragón ha agradecido las palabras y la cercanía del Rey en este momento de duelo para la comunidad autónoma de Aragón.

La conversación entre el Rey y el presidente autonómico, ha sido en el marco de la ronda de conversaciones que Su Majestad mantiene con los presidentes autonómicos para abordar la situación de los terribles incendios forestales que afectan a distintas comunidades autónomas. El monarca ha mantenido esta misma mañana una conversación telefónica con el presidente Azcón.

Durante el diálogo, ambos líderes han compartido impresiones sobre la evolución de los incendios y las medidas de prevención y respuesta en Aragón. Sin embargo, la mayor parte de la conversación ha estado marcada por la figura del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.