Reacciones a la muerte de Javier Lambán más allá de la política: del Real Madrid al escritor Javier Sierra

Este viernes, 15 de agosto, ha fallecido Javier Lambán. La clase política aragonesa y nacional no ha tardado en mostrar sus condolencias. Sin embargo, la figura del político aragonés trasciende mucho más.

Desde el Real Madrid hasta figuras relevantes de la cultura como Javier Sierra han lamentado su pérdida. Personas de la cultura, clubes deportivos, asociaciones e investigadores han querido también mostrar su admiración, su respeto y su cariño por el socialista.

El equipo de fútbol ha publicado un comunicado oficial que reza: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Javier Lambán, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón entre 2015 y 2023, y un gran aficionado madridista que siempre demostró su pasión por el Real Madrid. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a sus seres queridos" se lee.

No solo el Real Madrid ha mostrado su pesar; el Real Zaragoza y el S.D. Huesca, también han lamentado el fallecimiento de Lambán y han presentado sus condolencias a familiares y amigos del fallecido, ambos equipos deportivos con su escudo en negro.

Al mundo deportivo, se le suma el cultural. El famoso escritor turolense, Javier Sierra, a través de sus redes sociales comenta: "Lamento profundamente el fallecimiento de Javier Lambán, quien fuera presidente del Gobierno de Aragón, pero sobre todo un historiador con alma de lector atento y crítico. Convirtió los libros en bandera en varios momentos de su gestión y siempre se interesó por los autores aragoneses", ha publicado.

Los obispos de Aragón también han querido mostrar sus condolencias por el fallecimiento de Lambán, reconociendo que fue "un servidor público que ejerció sus responsabilidades con coherencia e integridad, siempre al servicio de la sociedad aragonesa". Añadiendo que "Oramos por su eterno descanso, confiando en la misericordia de Dios. Que la Virgen del Pilar, patrona de Aragón, lo acoja bajo su manto y acompañe a todos los que hoy sienten su ausencia", termina el comunicado.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también ha querido dejar patente su admiración por el fallecido: "Si alguien me enseñó lo que es el compromiso y la lealtad por su tierra fue Javier Lambán", ha publicado en X.

Desde Jucil, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, han destacado al ex presidente aragonés como un gran defensor del Estado de Derecho y de la Constinución.

El mundo rural, representado por UPA, se suma a esta ola de mensajes de respeto y afecto por Javier Lambán, publicando en sus redes sociales: "Hoy nos deja Javier Lambán. Defensor del medio rural, la agricultura y la ganadería, su cercanía y honestidad nos dejan una huella imborrable. Nuestro pésame a su familia y amistades. Que la tierra te sea leve, Javier. D.E.P", han publicado en X.

"Nuestro más sentido pésame y un fuerte abrazo a la familia de Javier Lambán. Todos nuestros servicios de apoyo a su disposición", ha publicado la Asociación Española contra el cáncer. Lambán estaba casado y era padre de una hija y abuelo de dos nietas.