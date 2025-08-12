Ola de calor en Aragón: más de 20 personas acaban en urgencias por las altas temperaturas

Voluntarios de Protección Civil, en la plaza del Pilar de Zaragoza para alertar de los efectos del calor. Ayuntamiento de Zaragoza

Los efectos de la ola de calor, una de las más largas de los últimos años, se sienten también en las urgencias de Aragón. Solo en los primeros 11 días de agosto ha habido que atender a 21 personas por este tipo de patologías, según confirman desde la Consejería de Sanidad.

La mayoría han acudido por dolores de cabeza, fiebre, calambres, mareos o deshidratación. "Eran, sobre todo, personas mayores", detalla la directora de la gerencia única de Atención Primaria, Pilar Borraz.

En estos casos, dice, hay que hacer diagnósticos diferenciales sobre los síntomas que definen el golpe de calor u otras patologías.

Por el momento no se puede hacer una comparativa con años anteriores, ya que para eso habrá que esperar a que termine el verano. Sí se sabe, no obstante, que entre el 1 de abril y este lunes 11 de agosto han sido cerca de 170 las personas que han acudido hasta un hospital por episodios relacionados con las altas temperaturas. Además, el Gobierno aragonés confirma que en junio hubo un fallecido por calor en Zaragoza.

El SALUD recuerda que, en estos episodios de temperaturas extremas, lo más importante es prevenir los efectos del calor. Así, los principales consejos son:

• Hidratarse frecuentemente, incluso si no se tiene sed. El agua es la mejor aliada.

• Evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o azucaradas, ya que favorecen la deshidratación.

• No exponerse al sol en las horas centrales del día. Salir a la calle a primera hora de la mañana o al atardecer.

• Cuando se hace ejercicio o se trabaja al aire libre, hay que realizarlo en las horas más frescas.

• Se ha de comer ligero y optar por platos fríos, ensaladas y frutas. También hay que evitar comidas copiosas, grasas o con mucha sal.

• Se recomienda vestir ropa ligera y de colores claros, usar gorra, gafas de sol y protección solar.

• En el hogar, la ventilación debe efectuarse a primeras horas de la mañana, mientras que durante el día se deben tener las persianas bajadas.

• Hay que buscar lugares frescos o climatizados y permanecer a la sombra, siempre que sea posible.

Además, cuando se tiene a cargo a bebés, niños menores de 5 años, personas mayores o con patologías crónicas debe vigilarse su estado físico: animarles a beber líquidos, aunque no tengan sed y observar los signos de deshidratación, como sequedad de la boca, piel seca, somnolencia o confusión. También hay que contactar con ellas a diario, especialmente si viven solas.

"Hay que ser reiterativos en el mensaje. Son días de mucho calor y tenemos que cuidarnos, evitar la exposición solar entre esos intervalos en que sabemos que las temperaturas van a ser más altas para no tener que terminar acudiendo a urgencias o atención primaria por un golpe de calor", expone la directora de la gerencia única.