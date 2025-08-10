Patronal, sindicatos y DGA prometen más medidas ante un repunte de accidentes mortales "sobrecogedor e inaceptable"

Patronal, sindicatos y Gobierno de Aragón han expresado su profunda consternación y preocupación por la cascada de accidentes laborales mortales de este verano. En poco más de una semana han perdido la vida seis trabajadores, sumando un total de 25 desde que empezó el año.

En un comunicado conjunto, CEOE, Cepyme, UGT, CCOO y el Gobierno de Jorge Azcón aseguran tener un sentir unánime: que uno solo de estos accidentes ya constituye una tragedia que se debe evitar.

Los agentes del Diálogo Social admiten que la acumulación de casos en las últimas semanas resulta "sobrecogedora e inaceptable". "Ningún trabajador debe perder la vida en el ejercicio de su labor profesional cuando su propósito es desarrollar su trabajo de la mejor manera posible para ofrecer un presente y un futuro de oportunidades para sí mismos y los suyos. Ni una sola familia debería sufrir la pérdida de un ser querido que salió de casa para trabajar y no regresó", aseguran en un comunicado conjunto.

Ante esta trágica lista de accidentes laborales, unos y otros reiteran su firme compromiso para erradicar la siniestralidad laboral. "Es, sin duda alguna, el desafío prioritario y más importante del acuerdo del Diálogo Social, suscrito el pasado 6 de noviembre de 2024. Juntos estamos trabajando, y lo haremos con más ahínco si cabe, en una serie de medidas encaminadas a reducir a cero la siniestralidad laboral", prometen.

Entre ellas destacan la prevención, impulsando la inversión en esta materia, la formación, la cultura preventiva y la sensibilización en todos los sectores.

También se apuesta por intensificar las actuaciones para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa de seguridad y salud laboral y una mayor coordinación y colaboración sumando esfuerzos entre empresas, trabajadores, organizaciones, instituciones y administraciones para proteger la vida y la salud en el trabajo.

A este respecto, se propone más análisis y estudio tomando como punto de partida los análisis y propuestas de la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud, así como el informe del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) sobre siniestralidad laboral.

"A la hora de salvar vidas, todo esfuerzo es poco. Pero unidos nos comprometemos a destinar más medios y recursos, además de a adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar que esta tragedia se repita. Nuestra voz es unánime: Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas", señalan.