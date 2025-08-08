Vox intentará hacer otro Jumilla en Aragón y pedirá vetar los actos islámicos en espacios públicos: "Es una salvajada"

Los diputados de Vox, en el Parking Sur de Zaragoza, donde se celebra la 'Fiesta del Cordero'. E. E.

Jumilla, en Murcia, no es la única localidad en la que Vox ha pedido vetar los actos islámicos en espacios públicos. Los de Santiago Abascal también pretenden hacer lo mismo en Aragón, donde han presentado una Proposición No de Ley (PNL) que se votará, previsiblemente, a la vuelta de vacaciones.

Si no se ha votado ya ha sido por las fuertes tormentas de junio y julio, que obligaron a Vox a replantear el último pleno. La propuesta, confirman fuentes del partido, ya está registrada y se someterá a debate en el momento en que se impulse desde la Junta de Portavoces.

En ella, Vox pedirá la “prohibición de la celebración pública de la denominada ‘Fiesta del Cordero’”, una "salvajada" a juicio de su portavoz en el Parlamento aragonés, Alejandro Nolasco.

El diputado buscará también el apoyo del resto de grupos para “impedir la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española”.

En Aragón, Vox ya no forma parte del Gobierno, lo que da a los de Jorge Azcón una mayor libertad para desmarcarse de sus exsocios. Esto ya se ha visto, por ejemplo, en proposiciones contra la expansión del catalán en la Comunidad o sobre la inmigración.

Para Nolasco, urge "defender la identidad española frente a la islamización". El portavoz de Vox llegó a plantarse en el Parking Sur de la Expo de Zaragoza, el espacio público donde se celebra la Fiesta del Cordero, para denunciar lo que considera "una rendición cultural".

“Se prohíben celebraciones tradicionales como la matanza del cerdo; y a ellos se les deja hacer la ‘Fiesta del Cordero’”, censuró ya el pasado mes de junio.

Es más, criticó que solo en Zaragoza, esta fiesta fuese a conllevar “el sacrificio de 150 corderos”, una cifra “inferior a los 400 del año pasado”, porque “este año el precio de la unidad está más caro, en torno a los 280 euros”.

Esta fue una de sus últimas polémicas, pero no la única. En marzo de 2024 rompió el folleto del ramadán del Ayuntamiento de Huesca. Entonces era vicepresidente de Aragón.

Mientras, en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, Vox defendió una moción para suspender el programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los colegios zaragozanos. Entonces, el PP votó en contra. "Y sin embargo, Ayuso lo ha llevado a cabo en Madrid", apuntan desde la formación.