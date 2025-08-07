Aragón entra de lleno en la ola de calor: alerta naranja, máximas de hasta 43 grados y noches tórridas sin tregua

Las temperaturas podrían llegar a los 39 grados este jueves en Zaragoza. E. E.

Aragón entra este jueves de lleno en la ola de calor. La Comunidad se había librado hasta ahora del episodio de altas temperaturas que lleva días abriendo los telediarios, pero, desde hoy, se acabó la tregua.

La segunda ola del calor del verano obligará a activar la alerta naranja en puntos como la ribera del Ebro y la ibérica zaragozana por máximas de 39 grados, y aunque estas temperaturas puedan parecer ya sofocantes, lo peor vendrá a partir del lunes, cuando los termómetros podrían dispararse y superar, por mucho, los 40.

Las malas noticias no acaban ahí. Hay dos más. La primera es que el episodio durará al menos hasta el martes y la segunda, que las mínimas no bajarán de los 24 grados en localidades como Zaragoza, pudiendo registrarse varias noches tórridas o ecuatoriales. Es decir, con más de 25 grados.

Aunque las previsiones se irán afinando conforme se acerque el fin de semana, los pronósticos para el próximo lunes, 11 de agosto, son para echarse a temblar. A los 43 grados que podrían alcanzarse por el día hay que sumar los 26 de los que no se bajará por la noche, una temperatura que hará muy difícil conciliar el sueño.

La situación cambiará radicalmente respecto a lo visto esta última semana. Este miércoles, la máxima de Aragón la marcó Teruel capital con 37,7 grados.

Ninguna localidad aragonesa se coló en el 'top 3' nacional, encabezado por los 40,9 grados de Granada, los 40,6 de Almadén, en Ciudad Real, y los 40,3 de Serradilla (Cáceres), según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de Huesca y Teruel, los valores podrían llegar hasta los 41 grados, con mínimas de 26 de cara al lunes en la capital altoaragonesa. La ola de calor, provocada por la entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano, será algo más llevadera en Teruel, donde no se llegará a los 40 grados. El peor día será el lunes con 38, mientras que la peor noche se vivirá, previsiblemente, el martes con no menos de 19.

Por si todo esto fuera poco, habrá que estar especialmente atentos por el riesgo de tormentas y reventones.

Ya este miércoles, el Ministerio de Sanidad activaba la alerta roja en varios puntos de la mitad norte del territorio -principalmente en el Pirineo y el Centro de Huesca-, un "riesgo" alto para la salud que obligará a proteger en los próximos días a niños, personas mayores y pacientes crónicos.

Así, desde el 112 se recomienda beber agua con frecuencia, bajar las persianas de casa, usar ropa ligera y procurar que los pequeños no jueguen o hagan ejercicio durante las horas centrales del día.

En caso de golpe de calor, los primeros síntomas pueden manifestarse en forma de calambres, agotamiento, quemaduras, irritación de la piel o temperatura elevada, mientras que los episodios más graves pueden derivar en dolor de cabeza, vómitos o incluso pérdida de consciencia.