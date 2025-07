Lourdes (51 años), aragonesa en Los Ángeles: "Nos han pedido que no vayamos a la playa por la alerta de tsunami"

Lourdes Arriero estaba de vacaciones en Los Ángeles cuando empezó a recibir noticias sobre la alerta de tsunami activada en EEUU, Alaska y Japón como consecuencia del terremoto en Rusia.

Las primeras informaciones llegaron por la noche -la diferencia con España es de nueve horas-, lo que hizo que estuvieran casi más pendientes de Twitter que de conciliar el sueño.

Hasta entonces no se habían enterado de nada, pero fue comenzar la jornada y no parar de ver noticias en televisión y redes sociales.

“No dejan de emitir imágenes de las cámaras de seguridad. Dicen que las olas están afectando a la costa, principalmente al norte de California. En Los Ángeles recomiendan que no vayamos a la playa por las olas y el fuerte viento. No se puede entrar en las playas como medida de seguridad”, comentaba pegada al televisor.

Aunque todo fue “bastante normal y tranquilo”, el aviso llegó a amenazar su ‘planning’. “El día de antes habíamos estado en la playa hasta las 19.00 bañándonos y todo. También en el muelle de Santa Mónica y hoy por la tarde [por ayer] queríamos ver más a fondo Venice Beach. Vamos a tener que preguntar en el hotel cómo están las cosas”, explicaba Arriero, propietaria de una academia de inglés en el barrio de La Almozara (Zaragoza).

Su profesión hace que sienta un cariño especial por Estados Unidos y su cultura, y aunque había estado varias veces en la costa este, la oeste la había dejado para cuando su hija fuese mayor. Ese momento ha llegado, y en los próximos días recorrerán los puntos más emblemáticos, un itinerario que esperan poder completar sin más sobresaltos.

El ‘susto’ por el terremoto y la alerta de tsunami les cogió prácticamente recién aterrizados, dado que este era su segundo día en tierras americanas.

El viaje lo cerraron con la agencia zaragozana RO Travel & Services, donde también siguieron con especial atención todas las noticias que iban llegando desde los países en alerta. Justo ayer no tenían a nadie en Japón (varios viajeros habían salido del país unas horas antes y otros pondrán rumbo este jueves). Confían, en todo caso, que la situación se normalice y no haya problemas ni con los vuelos ni con los desplazamientos internos. No en vano, Japón es uno de los países de moda y cada vez son más los aragoneses que lo eligen en vacaciones.

Aunque Lourdes y los suyos no recibieron ningún tipo de alarma por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores o del Gobierno estadounidense, cuando vio todo lo sucedido en internet no pudo evitar sentir “cierto respeto”. “No creía que aquí pudieran llegar olas tan grandes como en Japón”, contaba. Todo, por suerte, quedó en un susto.