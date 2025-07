Gabriel (30 años), afectado por la alerta de tsunami en Japón: "Me ha venido a la cabeza la película de Lo imposible"

Gabriel Piraces (30 años), de vacaciones en Japón con su pareja y su hermano, se ha visto envuelto este miércoles en una situación que jamás pensó que viviría. El día había comenzado “normal”, con muchas ganas de visitar un pueblo de costa de Tokio llamado Kamakura, pero a las 9.40, cuando se encontraba de visita en un templo, ha recibido un mensaje en castellano y en japonés con tres palabras que han alterado por completo sus planes: alerta de tsunami.

“Nos hemos quedado en plan, ¿qué está pasando aquí?”, recuerda. El aviso, emitido por la Agencia Meteorológica de Japón, recomendaba refugiarse “inmediatamente” en un lugar “alto y seguro” a todas aquellas personas que se encontraran cerca del mar, como era el caso. Y eso mismo es lo que, “asustados”, han hecho.

Su primera reacción ha sido buscar un metro o un autobús para poder salir de la zona cuanto antes, pero no ha sido posible.

Gabriel ha ido documentando lo que ocurría a través de su perfil de Instagram (gabii.piraces), con vídeos en los que se oye claramente, en inglés y en japonés, cómo se advertía a la población del riesgo de tsunami tras el fuerte terremoto que ha azotado Rusia y se instaba a ir a la zona alta del pueblo.

Barrita energética de emergencia. E. E.

“Hemos estado tres horas, nos han dado agua y comida, una barrita energética de emergencia, según ponía en la etiqueta”, contaba, ya en el hotel, más relajado. La alerta le ha metido el susto en el cuerpo. En lo primero que ha pensado ha sido en la película de ‘Lo imposible’, que relata el fatídico tsunami que segó más de 230.000 vidas en 2004 en el océano Índico. “Al oír la palabra ‘tsunami’ me imaginaba una súper mega ola que iba a arrasar todo”, admite.

Su inquietud contrastaba con la tranquilidad de los locales, mucho más acostumbrados a este tipo de avisos, lo que les ha llevado a pensar, incluso, que se trataba de una falsa alarma. “Todos los negocios seguían abiertos. No han cerrado ni tiendas ni bares. Hemos preguntado en uno y nos han dicho que no sabían exactamente qué estaba pasando, pero que, por si acaso, no bajásemos a la costa y fuésemos a un sitio muy alto. Están tan preparados que hasta en el suelo de las calles había señales indicando cómo ir a la zona de refugio”, apunta.

Su plan inicial era bajar a la playa a darse un baño, pero antes han decidido pasar por los templos que había en el pueblo: “Si nos hubiera pillado a pie de playa, el susto habría sido todavía más gordo, de echar a correr por lo menos”.

El de hoy era su último día en Tokio. Mañana, si no hay contratiempos, cogerán un tren a Osaka, donde estarán otros dos días y pondrán fin al viaje. “A estas horas, tres líneas que cruzan la zona de costa siguen estando inoperativas. En el metro te van indicando las que están cerradas y la causa que te pone es el tsunami”, expone este joven, natural de Huesca.