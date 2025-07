Aragón llevará a los tribunales el nuevo decreto ley de reparto de menas: "Las cuentas no cuadran por ningún lado"

Aragón recurrirá el real decreto que establece el reparto de menores extranjeros no acompañados, aprobado este martes en Consejo de Ministros.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha confirmado que el Gobierno de Jorge Azcón va a seguir luchando "con todas las armas legales" a su alcance para impedir un reparto que consideran "arbitrario e injusto" y que "invade competencias autonómicas".

El Ejecutivo ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare qué criterios se han seguido para asignar 251 menores a Aragón, ya que, a juicio de la DGA, las cuentas "no cuadran por ningún lado". Susín no entiende que a Cataluña no vaya a ir prácticamente ningún mena y que a Ceuta, en cambio, vayan a ir "una barbaridad".

Aragón fue la única comunidad que se negó a proporcionar datos sobre el número de menores atendidos, una incógnita que tuvo que acabar despejando por mandato del juez.

Una de las principales críticas del Gobierno popular es que el Estado sigue sin proporcionarles los medios necesarios. Hasta ahora, para la atención de los menores acogidos de forma voluntaria se contaba con 145 euros por persona y día (52.925 € al año).

Sin embargo, con el dinero recogido en el real decreto, y teniendo en cuenta los baremos actuales, la asignación solo daría para 90 días, bajando hasta los 35,75 al día y los 13.050 por ejercicio.

El Gobierno aragonés ha vuelto a denunciar que la política de puertas abiertas de Pedro Sánchez está generando un efecto llamada que no solo hace que las personas se jueguen la vida en el mar, sino que está "desbordando" los sistemas de protección de las comunidades autónomas.

Susín asegura, además, que Aragón se está enfrentando a perfiles para los que no están preparados los sistemas de protección; jóvenes que quizá tendrían que estar en un reformatorio y no en el sistema de protección. "No son los menores de un sistema de protección ordinario", ha dicho la consejera, acusando al Gobierno de jugar a generar malestar social.

La titular de Bienestar Social no ha querido aclarar qué hará Aragón para acoger en cuestión de un mes a los 251 menores asignados; se trata de una incógnita. El propio Ejecutivo lleva tiempo insistiendo en que los recursos actuales están sobresaturados, pero no ha detallado qué se está haciendo de cara a ampliarlos.

"Cuando llegue el momento, daremos cuenta con absoluta transparencia", ha expuesto.