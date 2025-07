Vox, rotundo contra los menas tras el incendio en un centro de menores de Teruel: "Billete de vuelta a su puñetero país"

No hay ni UN DÍA que no muerdan la mano que les da de comer

Ni UN DÍA que no sean noticia por agredir, robar o cosas peores a nuestras mujeres y ancianos



🟥🟥🟥Hoy, 2 trabajadores heridos del centro de #menas de Teruel



‼️ Mi ciudad no se merece esto#BilleteDeVuelta para todos… pic.twitter.com/M5DHvHcYnY