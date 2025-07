Patricia Sancho, investigadora al frente de un hito en el cáncer de páncreas: "Podría significar más años para el paciente"

Un nuevo hito histórico en la sanidad tiene nombre de mujer y sangre aragonesa. Beatriz Parejo, Alba Royo, Pilar Espiau y Patricia Sancho, del grupo 'Metabolismo y Células Madre Tumorales' del IIS Aragón, han descubierto una nueva vía que podría frenar la progresión de este tipo de cáncer y su capacidad para hacer metástasis, abriendo nuevas posibilidades terapéuticas para los pacientes.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN conoce el camino de más de 10 años que le ha llevado a Patricia Sancho, líder de la investigación, hasta conseguir este avance que puede cambiarlo todo.

Pregunta.- ¿Por qué el cáncer de páncreas?

Respuesta.- Antes de este proyecto trabajaba con otros tipos de cáncer, pero sí que es verdad que empezó a surgir en la comunidad científica como esta voz y estos conocimientos que decían que realmente había que empezar a enfocarse en tipos de cánceres que no estaban muy estudiados.

Entonces, el cáncer de páncreas no es muy frecuente, pero es muy agresivo. Por lo que se nos ha ido animando poco a poco a estudiarlo y comenzamos a aplicar todo lo que sabíamos en este tipo de tumor tan agresivo. Hasta llegar a que en mi laboratorio está básicamente al 100% destinado y enfocado a estudiar este tipo de cáncer para intentar dar una respuesta.

P.- ¿Cómo comienza la investigación?

R.- De 2012 a 2014 me incorporé en un grupo de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que estaba muy enfocado también a estudiar cáncer de páncreas. Entonces nos movimos a la University Queen Mary, University of London, en Londres, y allí continuamos con ello en 2015. Allí realmente el equipo se formó de nuevo.

Ha sido un camino de 10 años de trabajo que lo hemos llevado entre diversas personas a lo largo de los años. La primera autora Beatriz Parejo lleva los últimos 7 u 8 años. Al final yo creo que desde fuera no se tiene muy claro cómo de lento realmente van las cosas y que el trabajo, sobre todo, a nivel preclínico es muy lento.

P.- ¿Por qué se trasladó a Zaragoza?

R.- Estaba en Inglaterra, pero mi marido estaba aquí en España. Entonces estaba buscando la manera de poder volver y establecer mi propio grupo. Yo soy de Zaragoza y surgió un poco que contactaron conmigo desde el ISS porque estaban reclutando nuevos investigadores. Fue un poco casualidad de yo empezar a buscar y ellos también estaban buscando.

P.- Adentrándonos en materia, ¿qué supone este hallazgo?

R.- Lo que hemos visto es que esta proteína PPAR-Delta detecta en el tumor primario, es decir, en el de páncreas, la falta de nutrientes en el medio. Así, lo que hace es activar un programa que hace que estas células cambien de forma y cambien su comportamiento para intentar salir del tumor, salir a la sangre, a la circulación y buscar otros sitios donde haya un ambiente, sobre todo metabólico, mucho más adecuado.

Lo que hemos visto también es que con unos fármacos experimentales hemos conseguido evitar que se forme metástasis en los ratones con cáncer de páncreas. A lo mejor no al 100%, pero en algunos ratones sí, en otros se ha conseguido retrasar mucho el tiempo de la aparición.

P.- ¿Por qué es tan importante?

R.- Al final, en el cáncer de páncreas y en muchos otros tipos de cánceres, las personas o los pacientes se mueren no tanto por sus tumores primarios, sino por las metástasis que lo que hacen es evitar que su cuerpo tenga las funciones normales.

En este caso, por ejemplo, las metástasis siempre ocurren en el hígado y en el pulmón. Así lo que se consigue es que el paciente respire adecuadamente o que el hígado no se decodifique adecuadamente. Entonces, evitar que aparezcan es un buen paso.

P.- ¿Podría suponer ganar más años de edad?

R.- Totalmente. Podría significar más años de vida y una mejor calidad de vida. Eso, indudable. Así como más probabilidades de que aparezca un tratamiento que sea adecuado para su tipo de tumor.

P.- Sin embargo, el cáncer de páncreas sigue siendo uno de los que más tarde se diagnostica

R.- Tenemos un problema bastante grave porque cuando se diagnostica este tumor, suele ser ya cuando los pacientes tienen metástasis.

Sí, nuestro descubrimiento es importante y confiamos mucho en que puede traer repercusiones, pero a día de hoy necesitamos que estos tipos de cáncer se diagnostiquen antes, porque si no, ya llegamos tarde para dar solución. Creo que sin un diagnóstico temprano más adecuado, realmente esta ventana la estamos perdiendo.

P.- Su equipo, además de lograr un hito, son referente al ser todo mujeres

R.- Está muy bien dar este ejemplo de que se puede y de que las mujeres no solo estamos ahí como curritas, sino que lideramos estos estudios y que los llevamos hasta el final. O sea que en realidad nos sentimos muy orgullosas de poder ser un referente.

De hecho, en mi grupo hacemos muchísima divulgación y actividades en los colegios por la mujer y la niña en la ciencia y demás. Porque ya que estamos aquí, también queremos tener esa responsabilidad de demostrar que sí, que se puede y que podemos ser ejemplo.

P.- ¿Habéis tenido dificultades?

R.- Imagina, me quedé embarazada cuando empezamos el grupo. He tenido que trabajar innumerables días mientras estaba dando de mamar a mi hija para escribir proyectos, seguir con las cosas en el laboratorio y demás. No solo yo, ya que la primera autora del artículo, Beatriz, también ha sido mamá.

P.- La conciliación no habrá sido fácil...

R.- Es complicada. En este trabajo no tienes horarios, ni fines de semana, vacaciones, o sea que muchas veces lo tienes que cambiar todo de última hora, me parece especialmente complicado. Es verdad que no ha sido algo buscado, que seamos un grupo exclusivamente de mujeres, pero bueno, aquí estamos y la verdad que muy contentas.

P.- Entre los retos también habrá estado la lucha por la financiación, ¿cómo ha sido?

R.- Realmente cuando empecé el laboratorio, pudimos contratar a Beatriz Parejo, pero luego llegó un momento que esa financiación se nos acababa y no conseguíamos nada más. Veíamos cómo el proyecto estaba muy lanzado adelante, que nos habían dado dinero para trabajar y comprar cosas del laboratorio, pero nadie nos daba dinero para contratar a una persona.

P.- ¿Qué hicisteis?

R.- Lanzamos un crowdfunding para intentar alargar a esta persona durante un año su contrato, que lo conseguimos. A partir de ahí tuvimos la suerte de conseguir otra financiación extra.

P.- ¿Quién os ayudó?

R.- Nuestro mayor financiador en este proyecto es sin duda la Asociación Española contra el Cáncer, pero también de otras fundaciones pequeñitas. Además del crowdfunding, por ejemplo, la gente que donaba 5 euros, 10 euros, 20 euros, y algunas empresas locales nos apoyaron también, poniéndonos a lo mejor un poco más de dinero o productos para que los pudiéramos subastar. En ese momento fueron momentos muy entretenidos, desde luego.