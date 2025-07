Todo Aragón seguirá este sábado en alerta naranja por tormentas: “Puede ser un día más o menos preocupante”

Todo Aragón permanecerá en alerta naranja por el riesgo de fuertes tormentas durante este sábado, en principio hasta las 21.00, cuando la dana ya comenzará a remitir y marcharse del territorio. El Pirineo y algunas zonas de Teruel serán los puntos que centren la atención a partir del mediodía, cuando se espera que se intensifiquen las lluvias.

En el Pirineo, el Gobierno de Aragón ha activado a todos los voluntarios de Protección Civil para estar prevenidos debido al importante número de campamentos con niños que pasan estas semanas veraniegas en las montañas oscenses. “Son labores de prevención de lo que puede llegar a pasar. Nosotros sabemos que puede llegar a llover. Los niños están muy controlados”, ha subrayado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Cecopi.

También es previsible que caigan tormentas en el entorno de la ciudad de Teruel, que, precisamente, este sábado vive uno de sus momentos grandes con la puesta del pañuelo al Torico, que aglutina a miles de personas. Desde el Gobierno aragonés se está en contacto con el Ayuntamiento, y serán ellos quienes decidan alguna modificación en la programación festiva.

Desde el Gobierno de Aragón también están en contacto con los responsables de Motorland, ya que este fin de semana se celebra una prueba de la Copa de España.

“Entonces hoy puede ser un día más o menos preocupante. Todo el mundo funciona muy coordinado, como siempre. Estamos trabajando con todos los medios para que las afecciones a los ciudadanos sean las menos posibles”, ha apuntado Bermúdez de Castro.

Los efectivos de la UME se encuentran, en estos momentos, trabajando en achicar y bombear agua en los municipios de la Ribera que sufrieron a última hora de este viernes la virulencia de la tormenta, sobre todo en garajes y trasteros.

En el Gobierno aragonés explican la diferencia entre esta tormenta y, por ejemplo, la que afectó hace un mes a localidades como Azuara y Letux. “Ha sido una precipitación in situ. No ha habido arrastre de lodos, no ha habido arrastre de arcillas, no ha habido barranqueras en el pueblo, ha sido precipitación in situ. Ahora estamos trabajando en ayudar a los municipios en algunos achiques y en algunas limpiezas de algunas bajeras”, ha apuntado.

Durante la noche, las situaciones más preocupantes se dieron en el rescate de una docena de personas en las carreteras y debajo de los puentes en los alrededores de Figueruelas y Pedrola. Además, el almacén del centro de salud de Tarazona se inundó por goteras. “Son deficiencias que tienen las infraestructuras porque llevaban muchísimos años sin mantenimiento, pero no se ha limitado la asistencia sanitaria en ningún punto de Aragón”, ha subrayado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.