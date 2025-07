Opositores estallan contra los resultados de los últimos exámenes a profesor: "No tiene sentido esta escabechina"

El pasado estaba llamado a ser un día clave para muchos aspirantes a profesores en Aragón. Casi 10.000 personas optaban a un millar de plazas en unas oposiciones “de récord” y prácticamente inéditas en la Comunidad que se convocaron con el objetivo de garantizar la estabilidad de los docentes y reducir la interinidad.

Pero esas oposiciones han terminado por convertirse en un infierno, y no solo por los 40ºC que hubo aquel día en buena parte del territorio. Y es que los resultados obtenidos en la primera prueba han dejado un número alarmantemente bajo de aprobados, que apenas se cuenta con los dedos de la mano en algunas especialidades como Mantenimiento de Vehículos, donde solo una persona ha superado la primera prueba de entre los 114 aspirantes inscritos, a pesar de que se ofertaban 11 plazas.

En el caso de Lengua, de alrededor de 450 personas que se presentaron a los dos exámenes -teórico y práctico-, solamente han aprobado 48, y en algún tribunal no ha habido ninguno que haya superado el 5. “Hay mucha gente que va sin estudiar y solo a firmar, pero un 10% no tiene mucho sentido. Hay tribunales en los que, de 40 personas que se presentan, 0 aprobados. En otro tribunal de 47 personas, 1 aprobado. Es evidente que algo se está haciendo mal”, ha explicado a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN uno de los afectados.

En esta especialidad, se ofertaban 89 plazas y únicamente 48 personas han aprobado la primera parte, por lo que, como mínimo, se quedarán la mitad de puestos sin cubrir. “No tiene sentido la escabechina que han hecho. En caso de que todos aprobemos la programación, que esa es otra, estamos hablando de que se van a quedar 40 vacantes”, ha apuntado este opositor.

Una situación especialmente agravante cuando, además, hay puestos sin cubrir en diversos municipios del territorio. “Zaragoza, Cuarte y Alagón son maravillosos, pero en cuanto te vas de Zaragoza, faltan profesores a cascoporro y no tiene sentido que hayan sido estos los resultados. No digo que el examen tenga que ser una broma, pero cuando solo pasa el 10% de la gente, creo que hay un error”, ha añadido.

Una indignación que se repite entre otros opositores. En otro tribunal, también de Lengua, de 46 personas, solo han aprobado 2. Para escudarse, según cuenta otra afectada, se han publicado unas rúbricas con unos criterios para corregir muy específicos, algo que, dice, no es ni mucho menos habitual. “Son documentos que nunca antes se habían publicado y que en otras convocatorias eran muy genéricos como ‘hace el índice’, ‘pone el título’ o ‘se expresa correctamente’. En esta ocasión han entrado al temario como tal, a lo que tendrías que haber dicho sobre el tema mencionado”, destaca.

Este primer examen teórico hace media con un segundo práctico, aunque para ello es necesario aprobar ambos, lo que indigna todavía más a los opositores. “En mi tribunal, el segundo solo lo aprobaron dos y otras diez personas ni siquiera han podido mediar para que les diese un cinco. Yo creo que tampoco ellos pensaban que fuese a suspender tanta gente”, dice esta opositora.

Esta situación está llevando a algunos de estos opositores a replantearse incluso si presentarse a la siguiente oposición, porque ven que todo el esfuerzo se va al traste. “Me lo había preparado muchísimo, había ido a academia, no he trabajado durante varios meses para preparar el examen. Lo que he aprendido para el siguiente es que no vale la pena estudiar y esforzarse tanto porque depende de quien te corrija el examen y de lo que al presidente del tribunal le apetezca meter en la rúbrica”, ha lamentado.

Reproches de sindicatos y partidos

Esta situación ya ha provocado numerosas críticas entre sindicatos y partidos de la oposición. Desde CCOO han alertado de la gran cantidad de vacantes que pueden quedar sin cubrir en todo el sistema educativo aragonés. “El Departamento de Educación ha organizado unas oposiciones que, lejos de servir para consolidar empleo y estabilizar al profesorado, están generando frustración profesional y personal a miles de aspirantes y dejando plazas vacantes, lo que repercute negativamente en la calidad del servicio público educativo”, han denunciado.

El sindicato exige al Departamento de Educación y a la Inspección que respalden de forma decidida a los tribunales y adopten medidas urgentes para evitar que esta convocatoria termine con un número elevado de plazas desiertas. En este sentido, recuerdan que las rúbricas deben orientar la evaluación sin convertirse en un corsé que limite injustificadamente la valoración de la competencia docente.

Igualmente, Chunta Aragonesista ha pedido “explicaciones urgentes” al Gobierno de Aragón para conocer qué medidas tiene previsto adoptar ante esta situación. “No podemos mirar hacia otro lado

mientras se multiplican los datos preocupantes. Hay especialidades con decenas de plazas convocadas y menos de la mitad de aspirantes superando la primera fase del proceso selectivo. ¿Qué va a hacer el Gobierno?”, ha afirmado su secretaria general, Isabel Lasobras.

Respuesta del Gobierno de Aragón

Ante estas críticas, desde el Departamento de Educación sostienen que los resultados definitivos no se conocerán hasta el día 18 y que los tribunales son “entes autónomos que velan por la igualdad, el mérito y la capacidad, con unos criterios claros”. “Los tribunales funcionan con criterio de imparcialidad y cualquier injerencia externa puede poner en cuestión todo el proceso. La administración no hará ningún comentario sobre el número de aprobados, ni dará premisas sobre cuántas personas deben tener calificación final”, ha afirmado el director general de Personal, José María Cabello.