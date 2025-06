Alberto Izquierdo (PAR): "La pérdida de identidad nos ha llevado a la irrelevancia y debemos recuperarla"

Después de casi cuatro años de bloqueo judicial, el PAR por fin pudo repetir el XV Congreso y nombrar a Alberto Izquierdo como nuevo presidente. El actual portavoz en las Cortes asumió el reto de encabezar la formación en uno de sus momentos más complicados, al borde de quedarse sin representación en las Cortes en 2023, lo que hubiera sido una catástrofe para el partido que más ha gobernado esta Comunidad, de la mano de PP o PSOE.

Como gran objetivo político, Izquierdo quiere luchar por conseguir una Hacienda Foral aragonesa, mientras que, a nivel interno, tratará de reorganizar un partido de "delicada" salud económica que requiere "incisiones y amputaciones". Todo ello para recuperar esa identidad que, lamenta, "nos ha llevado a la irrelevancia política".

P.- ¿Se ha acabado ya todo?

R.- Hemos terminado el calvario y el sábado empezó todo. Yo creo que ese es el resumen. El sábado empezó todo y volvemos a la vida. Me recuerda nuestra situación mucho al anuncio de Atlético de Madrid en el que salía el mono Burgos de las alcantarillas. Ya estamos aquí.

P.- ¿En qué estado de salud se encuentra el partido después de estos cuatro años?

R.- Se encuentra en un estado de salud increíble, por bien. Es increíble que hayamos sido capaces, y hay que agradecerlo a la militancia, de seguir aguantando. Cuando todo el mundo decía que íbamos a desaparecer en las elecciones, nos presentamos y conseguimos salir adelante con un diputado autonómico, dos provinciales, 90 alcaldes y 360 concejales. Nos decían que íbamos a desaparecer, que éramos ilegales, que iba a ser imposible sacar el partido adelante, y la gente creyó. Felizmente yo creo que el estado del partido en cuanto a la militancia es bueno, en cuanto al músculo político es bueno, aunque manifiestamente mejorable.

P.- ¿Y la económica?

R.- La salud económica es delicada. Gracias a la posibilidad de tener una ejecutiva que ya puede tomar decisiones, salimos de la UVI, estamos en planta y ahora hay que tomar una serie de medidas. Hay que hacer una serie de incisiones y amputaciones, políticamente hablando, y recortes para conseguir que la estructura administrativa del partido se ajuste realmente a lo que hoy es el PAR. Para eso hay que hacer una operación que no es agradable, que no es simpática, que no es divertida. Una de las primeras medidas que hay que hacer es pasar una cuota extraordinaria a la militancia para hacer frente a los gastos y poner al día y en orden las cosas.

P.- ¿Le preocupa la baja participación que hubo en el último congreso?

R.- No fue baja. De los 800 militantes del PAR, en torno a 500 no podían participar. Desde hace más de un año no ha habido ejecutivas, y no se podía regularizar ni dar de alta, aunque son militantes de derecho. Prácticamente participó el 50% de los militantes con derecho a voto en ese congreso, por eso la participación es alta.

Los militantes reales que hoy tiene el partido aragonés son unos 800. Los que podían participar eran los del año 2021 que se dieron de alta y de esos en este momento en el censo actual quedaban unos 300, más los que se dieron de alta, que fueron en torno a 80. La foto real del PAR, para bien o para mal, se producirá en octubre en ese congreso de refundación, cuando ahí sí tendrán derecho a participar todos los militantes actuales.

P.- ¿Habría cambiado algo de lo hecho en los últimos años?

R.- Todos deberíamos haber sido capaces de escucharnos más, de odiarnos menos, de no poner por delante nuestro relato y pensar que el otro está equivocado. El gran error de este partido ha sido hacer de la política una cuestión personal. En eso me voy a afanar en el futuro.

Debemos mantener esa identidad de un partido político que ha hecho de Aragón su bandera

P.- ¿Cuál es el camino para recuperar el lugar que tuvo el PAR, que ha tenido el PAR históricamente?

R.- Lo primero es poner orden en lo económico, que este partido nunca lo tuvo. Este partido no tiene ni una sola propiedad, no ha sido capaz de comprar ni un local para tener una sede. El partido tenía su maquinaria sobredimensionada. En lo político, desde el inicio de la vida de este partido, con Hipólito Gómez de las Roces, este partido nace con la idea clara de defender Aragón. A lo largo del tiempo no hemos sabido explicar, no se ha sabido entender, y, en algunas ocasiones, se ha puesto por delante administrar a gobernar.

Nueva Ejecutiva del PAR, con Alberto Izquierdo como presidente E. E.

P.- Explíquese

R.- El PAR ha sido un administrador magnífico a lo largo de nuestra historia con la participación prácticamente de todos los gobiernos. Somos un partido absolutamente limpio. Pero yo creo que nos hemos preocupado más de administrar que de gobernar. Gobernar no es administrar, administrar los recursos es algo que lo hace un administrador, gobernar es algo distinto y el PAR tiene que aprender a gobernar y defender sus ideas por encima de todo. El PAR no puede mimetizarse con su socio de gobierno en función de cual sea. El PAR tiene que tener una identidad clara.

La pérdida de identidad nos ha llevado a la irrelevancia política y tenemos que saber recuperar esa identidad. Estamos en el buen camino, estamos recuperando la identidad, marcando algunas cuestiones como la hacienda foral propia. Ese va a ser nuestro centro de operaciones. Debemos mantener esa identidad de un partido político que ha hecho de Aragón su bandera, pero en momentos determinados ha hecho de la gestión su bandera y la política no es gestionar. Lo que tiene que hacer un político es hacer política y ahí es donde se toman las decisiones.

P.- ¿Cómo miran las elecciones de 2027 a día de hoy?

R.- Con mucha ilusión. Cuando me presenté en el año 2023, no creo que hubiese habido cola para ser candidato del PAR en un momento como aquel, sin un euro, sin ningún tipo de estructura, sin precampaña… Las elecciones de 2027 nos van a ir mejor. Vamos a estar organizados, preparados y unidos. Lo vamos a conseguir estoy seguro porque vamos a tener un trabajo duro y responsable. Le vamos a dar la garantía a los aragoneses de que el Partido Aragonés va a cumplir con su palabra, como hemos hecho siempre. No vamos a participar ni a crear gobiernos Frankenstein, ni cambiar la voluntad mayoritaria de los aragoneses pero sí que vamos a participar y vamos a intentar ser una fuerza que de verdad dé estabilidad.

El cuatripartito fue una idea acertada, pero cometimos el error de permitir que el PAR fuese menos relevante de lo que tenía que ser

P.- ¿Para usted el cuatripartito fue un gobierno Frankenstein?

R.- El cuatripartito fue una idea acertada. No había ningún partido más votado que el de Javier Lambán y para nosotros que el partido más votado ocupe la Presidencia es importante. Ese gobierno tuvo grandes aciertos en cuestiones como la política energética, el plan de carreteras o el de transporte, pero tuvo grandes errores que nosotros no debimos cometer. El PAR nunca debió permitir que el Impuesto de Sucesiones no se eliminase. Cometimos un error porque nos comprometimos a ello.

Y cometimos el error de permitir que el Partido Aragonés fuese menos relevante de lo que tenía que ser. El Partido Aragonés debería haber sido el eje fundamental de aquel gobierno. Fue posible gracias a nosotros y nadie debería haber usurpado ese sitio. El PAR no fue capaz de imprimir una política aragonesista de centro en aquel gobierno que hizo cosas muy bien, pero tomó decisiones que el PAR no debía tomar. De aquellos barros, estos lodos, y hay que asumirlo.

P.- Fue la primera vez que se gobernó con Chunta

R.- En aquel momento se rompió una lanza importante que fue gobernar con Chunta. Al PAR no le tiene que asustar y creo que a Chunta tampoco debería hacerlo. Para nosotros el aragonesismo es lo primero. Aquel gobierno tuvo luces y sombras. La pena es que quien en aquel momento nos dirigía y capitaneaba el barco, tuvo un aragonesismo tibio y no se cumplió con alguna palabra que se debería haber cumplido.

P.- Por cerrar el tema del congreso el pasado sábado, ¿teme que haya nuevos recursos en los próximos días?

R.- No. No. Yo creo que es una etapa que pasó. Se ha cumplido escrupulosamente con lo que decía la ejecución de sentencia. Es un congreso que marca al juez. Se votó libremente. Hubo dos candidaturas. Se votó libremente con el DNI y el resultado fue claro. Los dos candidatos lo asumimos y nos agradecimos la participación mutuamente. Se inscribieron más de 80 militantes antiguos y hubo una candidatura formada por parte de ellos. Yo creo que es un capítulo cerrado y esto se acabó.

España hoy necesita un cambio. No puede seguir el Gobierno actual

P.- ¿Cómo está viendo la política nacional?

R.- Es posible que la política en nuestro país sufra un auténtico estallido. Yo creo que lo que estamos viendo en los últimos días es asqueroso y lamentable. Para los que nos dedicamos a la política de forma vocacional, los que hemos sido y somos alcaldes de un pueblo sin cobrar un euro, esto nos da asco. Es lamentable que personas que han recibido la confianza de tantos miles de personas se hayan traicionado así. Espero y deseo que se esclarezca y que todos ellos acaben en la cárcel, todos los que por supuesto sean culpables.

P.- ¿Puede condicionar su deseo de tener una Hacienda Foral?

R.- La política de centro, de llegar a acuerdo y del entendimiento tiene que volver. Vamos a defender una Hacienda Foral en esa política de acuerdos. Queremos administrar nuestros recursos desde la pertenencia inequívoca a España. Somos una comunidad histórica. Aragón un día fundó España. España no sería lo que es si no fuese por la aportación de la corona de Aragón. Nosotros sí que lo somos. Cataluña y Valencia fueron parte de un reino. Nosotros somos un territorio histórico que tenemos un derecho foral propio. Por eso, Navarra tiene una hacienda foral y Aragón debe tenerla, porque eso está en la Constitución. Lo que no está en la Constitución es el cupo vasco o el cupo catalán.

P.- Si se convocasen elecciones generales, ¿el PAR volvería a presentarse como marca propia?

R.- Sin ninguna duda, el PAR estará preparado, si hay elecciones generales, para ser marca propia. Creo firmemente que España hoy necesita un cambio. No puede seguir el Gobierno actual, ha llegado al final. Y si hay unas elecciones generales, el Partido Aragonés tendrá que ser responsable y ver en qué posición podemos ayudar más a un cambio que necesita nuestro país y, sobre todo, a evitar al máximo posible la participación de partidos radicales, tanto de ultraizquierda como de ultraderecha. Ese es el verdadero mal de la política en nuestro país.

Si hoy hubiese que elegir e investir a un presidente de Aragón, nosotros desde luego mantendríamos nuestra palabra dada

P.- Y en Aragón, ¿cuánto cree que pueda aguantar Jorge Azcón sin presupuestos?

R.- Creo que el presidente Azcón es el único presidente posible hoy. El problema es que no tiene una mayoría suficiente en solitario. Hay un partido de ultraderecha, Vox, que no viene a ayudar, ni a sumar, ni a trabajar por Aragón, sino a hacer un espectáculo político. Vienen a las autonomías a reventarlas desde dentro. ¿Qué se puede esperar de un partido así?

Nosotros firmamos un acuerdo de investidura, se van cumpliendo poco a poco, más despacio de lo que nos gustaría, pero si hoy hubiese que elegir e investir a un presidente, nosotros desde luego mantendríamos nuestra palabra dada.

P.- Llegamos a la mitad de la legislatura, ¿qué queda por cumplir en estos dos años?

R.- Quedan por cumplir algunas cuestiones importantes precisamente de hacer política, no de gestionar. Hay que hacer una apuesta política por el autogobierno, por el aragonesismo de verdad, no el de postil, no el de ponerse el día 23 de 'superaragonés' y el día 24 olvidarse de ello. Reclamar una hacienda foral es fundamental. El Gobierno de Aragón se tiene que implicar y convocar la comisión bilateral. Nos lo tenemos que creer.

P.- ¿Se está apostando suficiente en Teruel?

R.- El Gobierno de Aragón tiene que luchar contra los movimientos políticos que están tratando de destrozar las inversiones que llegan al territorio. No se pueden permitir que los movimientos políticos del ‘no a todo’ se impongan. No se puede permitir que llegue una gran empresa a la provincia de Teruel y al día siguiente tenga un contencioso-administrativo de Teruel Existe, que unos días es movimiento político y otros días es partido, y que todo lo que es bueno para la provincia se pare.

No tiene ningún sentido, que venga un centro de datos o cualquier inversión a la provincia y la bloqueen tratando de retorcer la voluntad de la gente. La provincia de Teruel va a seguir siendo la hermana pobre porque los inversores no quieren ir a un territorio hostil. Si no generamos energía renovable y no tenemos líneas de transporte, ¿cómo va a llegar el futuro a la provincia de Teruel? Los centros de datos son las industrias del futuro, la General Motors del futuro, y no podemos permitir que los jóvenes turolenses tengan menos oportunidades que los de Zaragoza.

P.- Por hablar, por último, de lo ocurrido el fin de semana en la comarca de Belchite, en pueblos como Azuara y los alrededores. A su juicio, ¿el Gobierno de Aragón tardó en activar a la UME?

R.- La gestión de una emergencia es muy complicada. Es muy difícil saber cómo actuar y de forma correcta. Es probable que se haya actuado más tarde de la cuenta. El servicio aragonés de emergencias funciona bien. ¿Por qué se llegó tarde a dar los avisos? Lo desconozco. No tengo elementos de juicio para saber si actuó tarde. Quizá el domingo ya había datos objetivos para llamar a la UME. La gestión de las emergencias es muy complicada. Debemos ser conscientes de que esto va a volver a pasar. El cambio climático es una realidad y los fenómenos meteorológicos son más virulentos. Debemos avanzar hacia políticas más sostenibles y verdes, y reforzar el 112 al máximo, sin miedo a utilizar la UME.