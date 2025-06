PP y PSOE vuelven al campo de batalla con Sánchez de por medio: “Parecen el Coyote persiguiendo al correcaminos”

Aquella “foto histórica” en la que PP y PSOE en Aragón se estrecharon la mano para invertir hasta 64 millones de euros contra la despoblación ya parece haber quedado olvidada apenas tres días después cuando ambos partidos han vuelto a debatir con Moncloa y Pedro Sánchez de por medio. Azcón y Sabés han confrontado de nuevo cuando ha llegado el turno de hablar de la Conferencia de Presidentes, echándose en cara uno y otro la falta de voluntad para llegar a acuerdos y el fracaso de la cita.

El presidente aragonés comparecía en el Parlamento seis días después de una Conferencia que tildó entonces de “fracaso” y que hoy vincula con la “nula predisposición” de Sánchez a llegar a acuerdos. “Nos llegó una carta 48 horas antes, que conocimos antes por los medios que por correo electrónico, y que no admitía aportaciones. No era una propuesta, sino imposición”, ha subrayado.

En esa carta había tres propuestas en vivienda, de las que aceptó una, mantener el carácter indefinido de las VPO, pero rechaza de pleno que las comunidades deban aumentar su participación en el plan estatal de vivienda. “Frente al intervencionismo del PSOE, apostamos firmemente por la única y verdadera solución posible, aumentar la oferta. El problema de vivienda solo se soluciona construyendo más vivienda. En menos de 2 años, hemos impulsado 2.170 viviendas”, ha señalado.

Aunque la mayor disputa entre PP y PSOE ha llegado con el posible “cupo vasco” en las inversiones en red eléctrica, algo que atemoriza al presidente aragonés por el riesgo que pueda provocar en la atracción de proyectos tecnológicos a Aragón. “Es muy preocupante, dados los privilegios al País Vasco y Cataluña. En el gobierno central tratan de que inversiones multimillonarias no vengan a Aragón”, ha afirmado Azcón, que ha aprovechado sus dos intervenciones para volver a pedir la convocatoria de elecciones generales.

Ante ello, el portavoz socialista, Fernando Sabés, le ha exigido que se ponga el famoso pinganillo -algo que Azcón no hizo- y “no manipule” al lehendakari. “La planificación energética es estatal. No puede decir que el lehendakari quiso un cupo. Planteó que, si no se podían acometer inversiones, las financiaran las comunidades”, ha matizado, criticando que el presidente no afeara a su homólogo de Murcia por poner sobre la mesa el trasvase.

En cualquier caso, para Sabés, Azcón sólo actuó como un “agitador” de su partido y un “telonero” de la manifestación convocada para el pasado domingo. “Había muchos presidentes que no querían llegar a acuerdos. Solo pensaban en el viaje a Madrid. Con el pinchazo de esa manifestación, parecen el Coyote persiguiendo al correcaminos Sánchez”, ha señalado.

Resto de la oposición

Entre el resto de la oposición, Azcón ha encontrado complicidad, críticas y la siempre singular intervención del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que hubiera preferido, directamente, que se dejara de lado la Conferencia de Presidentes para hablar de la fiesta del cordero y pedirle que “deje de acoger menas”. “No será tan ilegal y humillante si lo han hecho en Valencia y Murcia. ¿Es humillante decir que Vox tiene razón y que no queremos más menas?”, ha cuestionado.

Mientras, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ve “desesperante” que las comunidades y el Gobierno central “no sean capaces de sentarse a hablar de forma seria sobre los problemas del país”, apuntando a la “falta de trabajo previo” para llegar a acuerdos. “A Aragón se le ha escuchado poco siempre. Debemos ir con argumentos y con la contundencia que requieren nuestros problemas de verdad”, ha insistido.

Al contrario, José Luis Soro, de Chunta, ha celebrado el “tono institucional” del presidente Azcón, lejos del “espectáculo lamentable” del pasado viernes. “Fue un plató del PP para calentar motores para la manifestación del domingo. En lugar de aprovechar la oportunidad para defender los intereses de Aragón, fue un actor de reparto del PP”, ha criticado.

Finalmente, Andoni Corrales (Podemos) se ha centrado más en Isabel Díaz Ayuso, la “maestra de ceremonias” ante “el resto de títeres” del partido y Álvaro Sanz (IU) sostiene que únicamente fueron a “confrontar” sin ninguna voluntad de llegar a acuerdos. A su vez, Alberto Izquierdo (PAR) ha alertado de la amenaza que supondría para Aragón que el PNV lograra condicionar las inversiones de Red Eléctrica.