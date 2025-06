Aragón pone al fin cifras a la acogida de menores migrantes no acompañados: 494 en 2024 y un pico del 207% en diciembre

Aragón acaba de despejar la X y ha aclarado por fin, revés judicial mediante, el número de menores extranjeros no acompañados en 2024. Entre enero y diciembre pasaron por la Comunidad 494. El pico se alcanzó hacia finales de año, con 216 y 119 extutelados.

"Llegamos a estar al 207,69% de las plazas estructurales, ha habido que habilitar otras y ocupar recursos del resto del sistema", ha afirmado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.

Además de las 104 plazas estructurales se disponía de otras cuatro para menores embarazadas, 21 para menores con discapacidad, 45 en el centro de internamiento, 15 en centros para menores con trastornos de conducta y 18 en hogares para niños y reunificación familiar, así como otras 157 para menores en situación de desprotección con todo tipo de casuísticas.

Aragón era la única comunidad que no había trasladado sus datos al Gobierno de Pedro Sánchez y ha recurrido todas las decisiones y procedimientos administrativos adoptados en los últimos meses.

Pese al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la DGA insiste en que el decreto ley no solo es contrario a la Constitución, sino que establece un reparto basado en la desigualdad "hecho al dictado de un prófugo de la Justicia".

"No se ha planteado para salvaguardar el interés de los menores, sino para garantizar a Sánchez los siete votos que necesita para seguir en La Moncloa. Rompe el principio de igualdad, quiebra la solidaridad y contraviene los consensos acordados en la Conferencia Sectorial de 2022. Vulnera la ley de Infancia y Extranjería e invade competencias", ha incidido Susín. Aun así, el Gobierno aragonés ha querido recalcar que no es insumiso y que "cumple con la ley y con lo que los tribunales dictan".

Desde el Ejecutivo central se estima que a Aragón le corresponderían algo más de 400 plazas para acoger menores no acompañados. Para la consejera, no obstante, llama la atención que el propio Gobierno de España no esté dispuesto a cumplir con el Supremo y sacar a más de 1.200 menores migrantes de Canarias a través del sistema de protección internacional. "Ha bajado los brazos, su única preocupación es dilatar los tiempos. Dicen que no tienen recursos, pues imagínense nosotros. Nos tememos que quiera incluirlos en el reparto a las comunidades", ha denunciado.

Las críticas de Aragón van, incluso, más allá. Susín ha asegurado que "están llegando menores camuflados entre adultos" desde Canarias, una situación que "se está viendo en las calles de Zaragoza". "La solución corresponde darla a quienes han creado el problema. Lo hemos venido denunciando en las últimas sectoriales, pero hemos recibido el silencio por respuesta", ha expuesto.

Susín ha contrapuesto también la "sobresaturación" de Aragón con la situación que vive Cataluña. En la primera se acogió un menor por cada 3.069 habitantes en 2024, mientras que entre Zaragoza, Huesca y Teruel fueron uno por cada 2.736. "Cuando todos estábamos con picos de saturación de octubre a diciembre, Cataluña era la única comunidad que estaba reduciendo las llegadas", ha señalado.

Desde el Gobierno de Aragón se ha instado a "poner medidas" porque "esto no va a parar y la gente, como se vio hace solo unos días, se está jugando la vida en el mar".

Más recursos

El número de menores que está acogiendo Aragón está obligando y obligará a activar más recursos. Especialmente si, como apunta el Gobierno de España, la región tuviese que asumir a unos 180 más. Y todo, sin más financiación ni personal adicional.

Ya en octubre de 2023, ha recordado Susín, se recurrió a la urgencia administrativa para poder contratar recursos en tiempo y forma. El problema, ha destacado la consejera, es que ni siquiera hay suficientes educadores sociales para atenderlos con las garantías que merecen. La titular de Bienestar Social asume que el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a aportar más fondos" y recuerda que los 10 millones anunciados irán, principalmente, a Canarias y Ceuta.

Tras el fallo del TSJM, los siguientes pasos se darán, previsiblemente, en la próxima sectorial, a la que se llevará otro borrador de decreto para las derivaciones. Entre tanto, la Comunidad continúa prestando la atención. Actualmente, según las estimaciones de Susín, hay unos 200 menores en el sistema aragonés.