Salvador Illa enfría el sueño de los Juegos Olímpicos de Invierno con Aragón: "No lo tenemos encima de la mesa"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha enfriado este viernes la posibilidad de recuperar el sueño de unos Juegos Olímpicos de Invierno organizados conjuntamente por Aragón y Cataluña.

"No lo tenemos encima de la mesa, pero seguro que surgen muchas posibilidades de colaboración", ha asegurado en un desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica y El Periódico de Aragón. El que fuera ministro de Sanidad ha reconocido que los Juegos hubieran sido una oportunidad para rehabilitar el Pirineo, pero no ha querido buscar culpables. "Vamos a enfocarnos en lo que podamos hacer en el futuro, no lamentarnos por cosas del pasado", ha expuesto.

Su mensaje resulta especialmente llamativo. Sobre todo teniendo en cuenta que fue la ministra y portavoz Pilar Alegría quien planteó relanzar este proyecto en el congreso en el que fue elegida secretaria general del PSOE-Aragón.

“España nunca ha albergado unos Juegos Olímpicos de Invierno. Lo tuvimos cerca y no fue posible. Con diálogo y buena voluntad, creo que podemos volver a sentarnos y pelear por ese proyecto que nos haría mejor a Cataluña, Aragón y España”, decía entonces Alegría.

Illa también se ha referido a la polémica en torno a las pinturas de Sijena y a la inminente sentencia del Tribunal Supremo. El president ha pedido esperar a que haya sentencia y ha asegurado que abordará la resolución "como un debate técnico y no político".

Antes del desayuno informativo se ha reunido con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un encuentro privado del que no ha querido dar detalles. Sí ha asegurado que entiende la reivindicación de la Comunidad de incluir la despoblación y la orografía en la nueva financiación. "Lo entiendo y estoy dispuesto a que hablamos de todo", ha dicho.



Asimismo, ha animado a la DGA a activar la ley de vivienda en el territorio: "Nosotros la estamos aplicando y nos está funcionando".



A su juicio, la frontera de Aragón y Cataluña no puede ser un obstáculo insalvable, sino "el mejor estímulo para compartir proyectos a favor de la prosperidad". "Tenemos que dejar de vivir de espaldas y mirarnos de cara, conocernos mejor y reconocernos más", ha manifestado.



Para el dirigente catalán, "tenemos el deber de compartir e impulsar nuevos proyectos en común". Como ejemplos ha puesto la industria agroalimentaria, citando expresamente el caso de Bon Àrea, las renovables o las conexiones ferroviarias.

En clave nacional, ha reconocido que el mundo no va a volver a ser el mismo ni en su orden geopolítico ni en su funcionamiento económico. Tampoco España, Cataluña y Aragón son las mismas que las del siglo XX, pero, a su entender, hay una realidad incuestionable: que este 2025 "Cataluña vuelve a estar implicada a fondo en la construcción de una España moderna y plural".



Como prioridades se ha marcado cohesionar el medio rural y combatir el alza de los precios de la vivienda. El Govern, ha remarcado, tiene muy claro cómo afrontar estos retos. En primer lugar, alineados con los planteamientos de España y Europa y con un modelo económico de prosperidad compartida y no de acumulación insolidaria.



El líder socialista también ha prometido lealtad y cooperación entre instituciones. "Pido que nadie le tenga miedo a Cataluña. En demasiadas ocasiones me llevo la impresión de que no es así. Pido confianza para contrastar y, llegado el caso, poder discutir con argumentos. Si a Cataluña le va bien, a Aragón y a España le irá bien", ha aseverado.

A su parecer, la actual financiación autonómica no responde a las necesidades de las comunidades, y sin referirse expresamente al cupo catalán ha asegurado que Cataluña "es y va a seguir siendo solidaria con nuestros ciudadanos".



Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.