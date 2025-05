La lucha de Mor y decenas de senegaleses por encontrar trabajo en Aragón: "Solo me quieren en el campo"

La temporada de recogida de fruta de hueso está en pleno apogeo desde inicios de mayo con la recolecta de la fruta estrella, la cereza. La masiva llegada de una de las frutas de temporada provoca que cada año Aragón, en estas fechas, viva una llegada de trabajadores masiva. Pueblos como Caspe esperan más de 5.000 personas y otros como La Almunia de Doña Godina o Ricla alrededor de 2.000.

Se estima que este año la buena cosecha se extienda por Aragón. Así, desde las entidades esperan que se recolecten más de 600.000 toneladas de fruta de hueso y 250.000 de pepita. Estas ingentes cantidades de fruta se traducen en mayor necesidad de personal, que por el momento calculan que serán necesarias unas 23.000 personas.

En busca de esta cascada de contratos en alguna finca agrícola de la provincia de Zaragoza se encuentra Mor. Este senegalés lleva desde hace 10 años en España y vive desde entonces de trabajos en el campo, sobre todo, en esta época del año. "Solo me quieren para trabajar en el campo, no consigo otro empleo", expresa a este diario.

Por ello y para conseguir un sustento para comer, Mor se encuentra haciendo fila para obtener un contrato "ojalá con buenas condiciones" para esta campaña de recogida de fruta. Él, al igual que otras decenas de personas, está a las puertas de Sociedad Agrícola 3 Pies, ubicada en la calle de Predicadores de Zaragoza. Desde primera hora, las aceras de esta céntrica calle del barrio del Gancho se llenan de personas que esperan encontrar una oportunidad de trabajo.

En concreto, este hombre de 40 años de momento no tiene un contrato para esta temporada, pero como bien relata, conoce lo que es trabajar en el campo: "Otros años me he levantado a las 5.00 para coger un bus hasta el campo fuera de Zaragoza", cuenta. Así, explica que habitualmente sus jornadas comienzan entre las 7.00 y 8.00 de la mañana y se alargan más allá de ocho horas.

Este senegalés agradece el trabajo que se le ha proporcionado estos años, pero también critica las formas de trabajar: "No nos respetan, trabajamos más horas y no nos dejan casi ni almorzar", denuncia. Según cuenta, la comida y el agua se la tienen que llevar ellos por "solo 8 euros la hora".

Junto a él se encuentra un amigo que acaba de llegar de Senegal y no habla español y por el que Mor traduce lo que quiere expresar: "Queremos trabajar con buenas condiciones y poder descansar aunque sea 20 minutos", señala este, quien prefiere mantenerse en el anonimato.

Para conseguir un poco de regulación y que estas personas estén amparadas en un contrato con derechos, acuden a Sociedad Agrícola 3 Pies. Este espacio, ubicado en el centro de Zaragoza, ofrece asesoramiento agrícola, y realiza la selección y contratación de personal en el sector. En un momento de parón entre persona y persona que reciben "sin parar" cuentan a este diario que llevan trabajando en esto "alrededor de dos años".

"Desde la semana pasada llevamos ofertando trabajo para la temporada. Lo que hacemos es realizar contratos fijos discontinuos para la recogida de fruta sobre todo", cuenta una de sus empleadas. Así, hacen de intermediarios entre las empresas agrícolas de Zaragoza, ya que explica que a ellos les solicitan un número de trabajadores y ellos se encargan de los contratos.

De esta manera, reconoce que las mañanas suponen "mucho trabajo" ya que se generan largas colas con mucha gente interesada. Así, esperan mantener el ritmo de trabajo hasta finales de agosto cuando acabe la temporada.