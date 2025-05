Aragón desplegará la red de comunicaciones Tetra por todo el territorio y hospitales ante posibles nuevas emergencias

El Gobierno de Aragón extenderá la red Tetra en todos los ayuntamientos de la Comunidad y en los hospitales para solventar posibles nuevas emergencias que puedan volver a poner en riesgo al territorio. Ello permitirá estar en permanente contacto con las entidades locales y las infraestructuras más críticas en caso de que se pongan en riesgo las comunicaciones, como ocurrió el pasado 28 de abril con el apagón que dejó sin luz a toda la península.

Así lo ha anunciado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, en su comparecencia en las Cortes de Aragón para explicar al Parlamento cómo se abordó ese apagón. Hasta ahora, esta red Tetra únicamente estaba presente en algunos municipios y, en el caso de Zaragoza y su Policía Local, no se habla con el del Gobierno de Aragón, por lo que urgía unificar estas redes para afrontar nuevas posibles emergencias.

La ampliación de la red Tetra permitirá asegurar la interoperabilidad, reforzar la coordinación interinstitucional y aumentar la capacidad de reacción del sistema aragonés de Protección Civil. "De este modo avanzamos en el objetivo de extender esta red a todos los municipios de Aragón. Podemos dotarlos de acceso a un sistema fiable y seguro a la red digital de radiocomunicaciones de emergencia, lo que resulta esencial para una respuesta eficaz y coordinada ante situaciones de emergencia", ha manifestado Bermúdez de Castro.

Esta es una de las medidas que va a promover después de analizar la gestión de una emergencia “completamente diferente” a las vividas en anteriores ocasiones, más acostumbrados a tratar riadas, nevadas o incendios forestales. Otra cuestión que estaría sobre la mesa, tal y como ha dejado entrever el consejero, es ampliar la reserva estratégica de gasoil por medio de operadores que lo pongan a disposición del Gobierno.

En el hemiciclo, Bermúdez de Castro ha repasado cronológicamente la evolución de la crisis, incluso cuando se optó por no pedir la intervención del Estado al considerar que “no era necesario” dado que ya se estaba recuperando cierta normalidad en el territorio, o mantener el nivel 2 de emergencias para seguir activando la UME en el cuartel. Además, también se consideró que no era necesario enviar una alerta del sistema ES-Alert.

A juicio del consejero, la respuesta al apagón fue un ejemplo de la eficacia de los servicios de emergencias de Aragón y de la colaboración entre instituciones para afrontar estas emergencias. “Da gusto ver cómo funcionan los servicios en Aragón, con representantes de todas las administraciones, que todas las decisiones se toman sin que nadie esté en contra, y que esté el delegado del Gobierno o presidentes provinciales, el señor Sánchez Quero de manera presencial”, ha apuntado.

Complicidad y empatía en la oposición

Este refuerzo de las comunicaciones ha sido la principal reclamación de la oposición en las Cortes, que han coincidido de forma unánime en expresar su agradecimiento a los servicios públicos que atendieron a la ciudadanía y la felicitación al Gobierno de Aragón por la gestión de la situación en el Cecop. El único reproche ha estado relacionado con algunas declaraciones del presidente Azcón en donde se “sembraron dudas” sobre las causas y las explicaciones desde Moncloa.

Desde Vox, se ha insinuado que ellos, en caso de que hubiera habido presupuestos, ya habrían presentado una enmienda para ampliar la red Tetra. “La red Tetra funcionó, pero el problema es que no funcionó en todos los sitios, como las policías locales. Utebo y Zaragoza tienen, pero otras no. Esto deja a municipios en situación de vulnerabilidad si los cuerpos de seguridad no pueden actuar”, ha afirmado el diputado Fermín Civiac.

Además, desde el PSOE se ha preguntado por la falta de información que ya denunciaron algunos alcaldes y presidentes comarcales, que dijeron haberse sentido “desatendidos” durante el apagón. “Nos gustaría saber si se debió a un fallo en la cadena o, sencillamente, que no existían las comunicaciones necesarias. Todos estamos de acuerdo en que hay que reforzar las comunicaciones en caso de emergencia”, ha preguntado el diputado Daniel Alastuey.