Fernando Sabés, portavoz del PSOE: "No se puede utilizar un PIGA para todo, hay que apoyar a los ayuntamientos"

Fernando Sabés (San Esteban de Litera, 1975) es la voz del nuevo PSOE de Pilar Alegría en las Cortes de Aragón. Asegura que el partido sale "más cohesionado que nunca" tras la sucesión de Lambán y pone la vista en 2027.

El diputado acusa al PP de Jorge Azcón de "esquilmar" los servicios públicos y buscar únicamente la confrontación con Pedro Sánchez para ganar puntos en Madrid. También se muestra crítico con un modelo de crecimiento basado únicamente en los centros de datos y del uso "torticero" de herramientas como los Planes y Proyectos de Interés General (PIGAS).

Con las críticas a Sánchez niega la mayor y asegura que ninguna de las políticas que está haciendo el Gobierno de España va en contra de Aragón. "No entiendo en qué perjudica a Aragón la ley de amnistía", afirma.

Sustituye a Mayte Pérez como portavoz en las Cortes. ¿En qué cambia la nueva voz del PSOE aragonés respecto a la anterior?

Con la llegada de Pilar Alegría, como con cualquier otro nuevo secretario general, llega también una nueva forma de hacer política y de reactivar el Partido Socialista en Aragón. Y reactivarlo quiere decir ponerlo en marcha en las tres provincias trabajando conjuntamente.

Es lo que estamos haciendo ya desde el primer día. El partido está perfectamente unido y trabajando de forma intensa. Nosotros tenemos un objetivo, que es el año 2027; el objetivo de recuperar el Gobierno de Aragón y las principales instituciones, desde ayuntamientos a diputaciones provinciales y comarcas. Queremos demostrar a la ciudadanía que tenemos el mejor proyecto. Y el mejor proyecto pasa por ofrecer una serie de líneas de trabajo. Para nosotros hay una fundamental: la recuperación de unos servicios públicos que se están viendo esquilmados en estos momentos, fundamentalmente en materia de sanidad, educación y políticas sociales.

Ya lo hicimos hace 10 años, cuando después de un Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, en el que también se atacó y de qué manera los servicios públicos, los recuperamos con un Gobierno de Javier Lambán. Ahora le tocará, no me cabe ninguna duda, a la primera presidenta socialista en Aragón, que será Pilar Alegría en el año 2027. Son servicios que nos igualan a todos.

¿Es ese el ‘talón de Aquiles’ al que va a atacar el PSOE?

Esa es una línea en la que llevamos tiempo trabajando, intentando desmontar todo lo que está haciendo el Partido Popular en el Gobierno de Azcón, y digo desmontar porque, aunque ellos lo intenten vestir de otra manera, están muy claros, por ejemplo, los problemas que se están produciendo en la sanidad, bien sea en los hospitales, en los centros sanitarios o en los consultorios locales.

La diferencia es que mientras unos pensamos en que se debe apostar por la sanidad pública, otros ponen alfombras rojas para que lleguen hospitales privados a Zaragoza, lo que va en detrimento de la mayor parte de la población.

En educación nos encontramos lo mismo. Ya cayó una consejera por el desastre de gestión que estaba realizando… Vamos a ver qué sucede este próximo proceso de escolarización, pero nos tememos lo peor.

Esta legislatura se está leyendo mucho en clave nacional. ¿Se siente cómodo defendiendo al 100% las políticas de Pedro Sánchez?

Es que niego la mayor. No hay políticas que esté haciendo el Gobierno de España que vayan contra Aragón. Este es el discurso facilón que está haciendo Azcón, siempre mirando hacia afuera y nunca hacia adentro. Y el ejemplo lo tenemos con el apagón.

Cuando el Gobierno de Azcón solo se dedica a mirar a Madrid para intentar culpar a no sé quién se olvida de todo lo que pasa en la Comunidad. Por ejemplo, de los centros de salud, en los que ayuntamientos tuvieron que llevar generadores. Se olvida de las comarcas, de lo que sucede en las residencias y en todos los servicios públicos. Y así lo denunciaron hace unos días alcaldes y presidentes de las tres provincias. Por eso niego la mayor, aquí solo tenemos un gobierno que vive de intentar atacar al Gobierno de España. Aquellos que se dicen tan españolistas lo único que pretenden es atacar continuamente y desprestigiar al Gobierno de España.

La ley de amnistía y el cupo catalán sí perjudican a Aragón...

No entiendo en qué perjudica a Aragón la ley de amnistía. Fundamentalmente porque, junto con otras medidas y la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, ha generado un cambio en el sentimiento de Cataluña frente a España. Ya no es frente a España, sino en colaboración con el resto de comunidades autónomas. Lo que sí que perjudicó a España es que hubiera dos referéndums de independencia con un gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Perjudicó no solamente a Cataluña, sino al resto de España y a la imagen de España en el extranjero.

Todas las medidas que se han ido adoptando y que ha desarrollado el Gobierno de España conjuntamente con el de la Generalitat desde la llegada de Salvador Illa han llevado a romper con esa dinámica e iniciar un proyecto de España con todas las comunidades autónomas. Y también niego la mayor con el cupo.

Es que no existe cupo en Cataluña. Yo le preguntaría a Azcón en qué ha beneficiado el Gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña frente a Aragón. Que me diga algo real, no aquello que se inventan o que difunden según qué pseudomedios o según qué redes con bulos, mentiras o falsedades continuas.

La comunidad autónoma de Aragón es la segunda con mayor inversión en carreteras de todo el país y la provincia de Huesca, la primera en inversión en regadíos. Ya basta. Ya vale de mentiras, de buscar culpables y de enfrentamientos. Lo que tendría que hacer Azcón es ponerse a trabajar por los aragoneses en mejorar la financiación autonómica y activar la bilateral.

"Azcón está trabajando muy poquito. Se centra en buscar una imagen que no es cierta pensando más en su futuro en Madrid que en Aragón"

¿No está trabajando entonces?

Muy poquito. Está trabajando únicamente en transmitir una imagen que no es cierta. Con esa búsqueda de enfrentamiento se piensa más en cuál será el futuro de Azcón en Madrid que el futuro de Azcón en Aragón.

Antes le preguntaba si se sentía cómodo al defender la voz de Pedro Sánchez en Aragón. Se lo pregunto ahora al revés. La última etapa del PSOE aragonés ha estado marcada por las críticas a Pedro Sánchez por parte de Javier Lambán. ¿Se sentía cómodo entonces?

Yo he sido muy claro en todas mis intervenciones, tanto internas, que han sido la mayoría, como externas -muy poquitas-, pero es que eso es pasado, y yo del pasado no suelo pronunciarme.

Es pasado reciente…

Es pasado. A mí me interesa el futuro. Me interesa el 2027, cómo se van a encontrar los aragoneses y las aragonesas mañana, pasado, y el mes que viene. Y lo que tengo muy claro es que a día de hoy están peor que hace dos años. Mucho peor.

Tienen unos servicios públicos peores y, de continuar así, en 2027 habrá unas grandes diferencias entre los aragoneses, no solo por dónde viven, sino por la capacidad de renta que tenga cada uno. Y eso a mí me preocupa mucho.

¿Hay vida más allá de la confrontación en la relación entre PP y PSOE?

Yo eso se lo dije a Azcón en la primera pregunta parlamentaria que le formulé. Le dije que íbamos a denunciar lo que hiciera mal su gobierno, pero que tendíamos la mano siempre que fuera de manera honesta. Sin embargo, lo que sigo viendo es que solo vive de buscar un enfrentamiento con Madrid al peor modo de Ayuso, intentando romper la buena imagen que tiene en el exterior el Gobierno de Pedro Sánchez.

Me parece tremendo que el Gobierno de Aragón esté cuestionando el reparto de migrantes, de niños y niñas y adolescentes, simplemente por ese enfrentamiento. Y que no se siente a hablar y a pactar el cómo se va a producir ese reparto. Porque Canarias también es España, como Cataluña, Aragón, Valencia, Andalucía o Madrid. Y cuando una comunidad tiene un problema, un problema serio, el resto tiene que arrimar el hombro, no buscar el enfrentamiento para intentar sacar un rédito político.

Yo lo que lamento de este Gobierno de Azcón se niegue a dar los datos al Estado. Porque aquí lo que hay que pactar es una forma de reparto que pueda ser perdurable en el tiempo, no el enfrentamiento continuo, que es donde él se siente cómodo. Y me da igual con eso que con la financiación autonómica.

Yo le escucho siempre criticarla, pero le voy a recordar varias cosas. La primera que el actual modelo de financiación se aprobó en 2009 con un Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, y uno de Marcelino Iglesias.

En el año 2014 se debía reformar con un Gobierno de Mariano Rajoy en La Moncloa. Con mayoría absoluta, ni lo intentó. Cuando un gobierno lo plantea, como el actual, ¿qué nos encontramos? Que el Gobierno de Aragón de Azcón se pone siempre enfrente.

Estoy convencido de que Jorge Azcón piensa de forma diferente, o al menos disimula, que Mazón, Ayuso o Moreno Bonilla. El Partido Popular no tiene ni plantea un modelo de financiación. Feijóo dice una cosa cuando viene a Zaragoza y otra cuando va a Valencia, Andalucía o Madrid.

"Aragón está incumpliendo al no aportar los datos de los menores migrantes que atiende. Si es un tema de recursos, discutámoslo, pero lo que no puede hacer es levantarse de la mesa y pegar un portazo porque piensa que electoralmente le puede dar algo"

Al hilo de la inmigración, Aragón viene defendiendo que seguirá siendo una comunidad solidaria, pero que se necesitan más recursos económicos. ¿Lo comparte?

Lo que dice es otra cosa. Dice que le den más inmigrantes a otras comunidades autónomas, pero yo no doy los datos. Hay otras regiones que aportan los de punto de partida, pero Aragón no lo está haciendo y está incumpliendo. Y a partir de ahí, hacen lo mismo que hicieron con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es levantarse y marcharse. Esa es la forma de actuar de este Gobierno.

Y reitero, son niños y niñas, son adolescentes. Al ir el Partido Popular de la mano de Vox en esta comunidad parece que sean presuntos delincuentes, y eso es lo que no deberíamos permitir. ¿Que es un tema de recursos? Discutamos los recursos, que para eso está el Gobierno de Aragón, pero lo que no puede hacer es levantarse de la mesa, marcharse y pegar portazo porque piensa que electoralmente le puede dar algo. Esto no va de elecciones, va de otra cosa.

¿Es la financiación autonómica uno de los temas en los que sí se pueden encontrar? Me refiero, sobre todo, a la inclusión de la despoblación y la orografía.

Claro que sí, pero es que quien ha sido desleal una vez más ha sido el Partido Popular. En la comisión que existe en el Parlamento se estaba discutiendo el texto final. Y durante la reunión en la que se estaban produciendo los matices, el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, salió a mitad, cuando él no estaba dentro, a criticar absolutamente a todos los que estaban allí. Y esto no lo dice el PSOE, lo dicen también otras formaciones políticas.

Ese es el problema. Cuando unos dicen que estamos de acuerdo, que podemos sentarnos y hablar, otros piensan que lo mejor para ellos es no hacerlo. Y eso es lo que está haciendo el PP. Porque si se llega a un acuerdo ya no hay enfrentamiento con Madrid, porque de esa manera puede tapar el desastre de gestión en toda la comunidad autónoma.

Con el corazón en la mano, y teniendo en cuenta cómo están las cosas, ¿cree que va a haber reforma de la financiación autonómica en esta legislatura?

A mí me gustaría que lo hubiera. Si no, no hubiéramos activado esa posibilidad. Claro, es más cómodo, como hicieron otros como Mariano Rajoy, sentarse en el sillón y dejar que pasara el tiempo. Entonces el PP estaba completamente callado en Aragón, no decía absolutamente nada.

Por cierto, ningún Gobierno de España ha financiado tanto y tan bien a las comunidades autónomas como el de Pedro Sánchez. De eso no dice nada. ¿Y qué hace el Partido Popular? Se niega a votar la senda del déficit, la senda de gasto y la condonación de la deuda. Se niega hasta discutirla porque se levanta, y eso es lo terrible que está sucediendo en este país. Nos encontramos a un PP que prácticamente lo único que pretende es emular lo que está haciendo Vox para intentar coger ese electorado.

Pero, sin embargo, la mayor parte de los aragoneses y de los españoles se ven afectados, y de qué manera, por estas decisiones continuas. Hasta en esta comunidad se inventa una cifra de 87 millones para no presentar un presupuesto. Y con todas las votaciones anteriores ha perdido 2.000. Creo que la política debería ser algo más serio.

Nombra el presupuesto… ¿Cree que Aragón tendrá nuevas cuentas este 2025?

Creo que esa pregunta se la debería hacer al presidente Azcón o al consejero de Hacienda. No sé si presentarán techo de gasto estos días, que es el primer paso. Si no lo hacen en breve empieza a ser complicado que haya presupuestos para este año, aunque yo creo que los tienen cerrados. Las grandes cifras las tienen pactadas, otra cosa es cómo lo escenifican.

En este gobierno todo se resume siempre en la escenificación, en ver cómo transmitimos una imagen u otra, y esa imagen no tiene nada que ver con el interés de los aragoneses.

"Existe una preocupación con los centros de datos, no solamente en el PSOE sino generalizada tanto por los recursos naturales que consumen como por el impacto laboral"

¿En este tema también podrían tender la mano o es totalmente imposible?

Esa pregunta tampoco nos corresponde a nosotros responderla porque ni siquiera nos han llamado para preguntarnos qué vamos a hacer o si entraríamos a la discusión. Yo creo que el Partido Popular tiene un socio y se demuestra cada jueves y viernes en los plenos.

Nosotros seguiremos defendiendo lo que tenemos que defender: los servicios públicos, la igualdad de los aragoneses, la defensa del territorio… Pero no frente a nadie, sino a favor de los aragoneses.

Uno de los aspectos que están marcando la legislatura son las inversiones milmillonarias anunciadas, la mayoría en centros de datos. ¿Están de acuerdo con este modelo?

Existe una cierta preocupación con los centros de datos, no solamente en el PSOE, sino generalizada, tanto por los recursos naturales que van a consumir como por el impacto laboral que puedan tener fuera de la fase de construcción. Y cuando hablo de recursos naturales no me refiero solamente al agua, sino a la energía, y más después del apagón que sufrimos hace unos días.

Creo que hay que hacer una reflexión, y es por qué Estados Unidos está externalizando los centros de datos a otros países y por qué se está produciendo esta llegada a Aragón… Llegada, además, entre comillas porque de momento son muchos anuncios y pocas concreciones.

Vamos a tener que estar muy alerta en los próximos meses y años. De hecho, hay una comisión de estudio sobre los centros de datos en las Cortes de Aragón que también apoyamos desde este grupo.

Por eso hay que estar muy preocupados y, sobre todo, garantizar que no se utilicen de forma torticera determinadas herramientas de planeamiento urbanístico que perjudiquen a los ayuntamientos. Hay que apoyarlos y no obviarlos, no se puede utilizar un PIGA para todo. Este gobierno nos empieza a tener acostumbrados a que todo lo tramita a través de PIGAS, y eso no es bueno.

¿Hay una preocupación real en los ayuntamientos o esto también se puede convertir en una forma de tirarse los trastos los unos a los otros?

No, no es un arma política. De hecho, como Partido Socialista no nos hemos pronunciado, pero sí hemos visto cómo estos días atrás ha habido ya algunos alcaldes -algunos de forma pública y otros en privado-, que dicen que, aunque la herramienta del PIGA es importante y hay que valorarla, ha de utilizarse cuando se deba utilizar, no para absolutamente todas las inversiones que se puedan pensar en esta Comunidad.

Entonces, ¿cuándo tendría que utilizarse el PIGA?

Cuando la inversión sea realmente de interés general. Puede haber diferentes términos, pero el empleo un elemento importante. Con los centros de datos, la preocupación por el empleo existe. No dicen que la mayor parte solo es en la fase de construcción. Luego tienen otra, la de explotación, en la que habrá que analizar el impacto que realmente tienen, ya no solo los centros de datos, sino otras inversiones.

A veces, esos anuncios son muy pomposos y están más pensados para los medios de comunicación y las redes sociales. Veremos cómo se van concretando y desarrollando. Sobre todo cuando hay anuncios que están a la espera de las subastas de conexión eléctrica, y que ni siquiera la tienen garantizada. Por tanto, hay que ser muy prudentes.

El PSOE no estará en contra de las inversiones en esta Comunidad, cree en su desarrollo, pero las cosas hay que hacerlas bien, con respeto y con consenso, no por imposición.

¿Cree entonces que no todos los centros de datos que se han anunciado se van a llevar a cabo? ¿Puede caerse alguno?

Habrá que verlo, pero es muy posible, sí.

"Nuestro proyecto nunca es personal, soy un elemento más del engranaje, y lo que pretendo es que el engranaje funcione lo mejor posible"

También se lleva semanas hablando del gasto militar. Aragón, y en especial Zaragoza, aspiran a convertirse en un hub de Defensa. ¿Hub sí o hub no?

El PP-Aragón quiere aprovecharse de ese incremento del 2%, pero sin embargo, pone todos los palos en la rueda para que se pueda producir. Por cierto, un incremento del 2% que aprobó no el Gobierno de Pedro Sánchez, sino el de Mariano Rajoy. Sánchez lo que está haciendo es cumplir con aquello que acordó Rajoy.

Todas las inversiones que se puedan producir son importantes en esta comunidad autónoma. También en materia de Defensa, claro que sí. Pero lo que no podemos hacer es utilizar las cosas buenas que desarrolla el Gobierno de España de forma contraria cuando nos interesa.

En clave interna, acaba de ser reelegido secretario general del PSOE de Huesca con el 100% de los apoyos. ¿Cuál es el secreto?

La provincia de Huesca es una provincia en la que, sobre todo, se trabaja en lo más cercano, casi en las relaciones personales. Pero el secreto no es Fernando Sabés, sino el trabajo de un equipo de gente muy amplio. No de ahora, sino de hace muchísimos años, en el que todos los relevos se están haciendo siempre contando con todo el mundo y buscando el consenso y coser absolutamente todo.

Nuestro proyecto nunca es personal. Es decir, Fernando Sabés es secretario general porque un grupo de gente de todos los territorios deciden que me ha tocado, pero soy un elemento más de ese engranaje, y eso es lo que pretendo siempre: que el engranaje funcione lo mejor posible.

Siempre intentamos escuchar todo lo que nos dicen los ciudadanos. Y para eso, el secreto son todas las agrupaciones que tenemos en prácticamente todos los municipios de la provincia. Es un trabajo de equipo, de pasado, presente y, sobre todo, de preparar equipos para el futuro. Y esa es una de las grandes obsesiones que tengo en estos momentos.

En el partido había miedo a abrirse en canal con las primarias. ¿Ha cicatrizado la herida tan bien como dicen?

Este partido está más cohesionado que nunca. Y sobre todo, como he dicho antes, mira al futuro, nunca al pasado. Tanto la secretaria general como los secretarios provinciales estaremos perfectamente preparados para 2027. En estos momentos es muy importante la coordinación que tenemos, pero estoy convencido de que para entonces será aún mayor y le podremos dar un punto más a todo lo que hacemos en el territorio.

Y vuelvo a decir, este no es el proyecto personal de nadie. Ni de Pilar Alegría, ni de Teresa Ladrero, ni de Rafael Guía, ni de Fernando Sabés ni de ninguno de los diputados provinciales, regionales, ni de presidentes provinciales, comarcales o de alcaldes. Este es un proyecto colectivo que cree en lo que estamos haciendo en el Gobierno de España, en los ayuntamientos y en las comarcas que lideramos y que cree también en lo que estamos haciendo en la oposición. Porque tan importante son los que gobiernan como todos aquellos compañeros que dan un paso al frente cuando no lo hacen.

Más allá de que sea un proyecto colectivo, ¿qué prioridades se marca para Huesca? ¿Va a haber más relación con Teresa Ladrero y Rafael Guía?

Comienzo por el final. La relación personal con ambos es importante ya, antes incluso de que ellos fueran elegidos secretarios generales, pero también la había antes, yo ahí tampoco me escondo. La transición que se hizo en la portavocía de las Cortes con Mayte Pérez fue muy cómoda para ambos, trabajamos para que saliera todo muy bien.

Con Juan Antonio Sánchez Quero, la relación era muy buena. Y por tanto, en ese sentido lo que pretendemos es cambiar algunas cosas y fomentar otras en las que podemos incidir en beneficio del partido, sobre todo para ofrecer el mejor proyecto.

En la provincia tenemos un objetivo, que es recuperar ayuntamientos porque eso nos permitirá recuperar alguna comarca más y recuperar la diputación provincial. Y ahí es verdad que incidiremos, y de qué manera, en las cabeceras comarcales, que es donde quizás electoralmente sufrimos más las pasadas elecciones municipales.

El actual proyecto del PSOE-Aragón parece muy ligado a la figura del presidente del Gobierno. ¿Qué ocurrirá en la era post Sánchez?

Yo creo que esa es una percepción errónea. Porque el proyecto del PSOE va más allá de su secretario o secretaria general siempre, y así sucederá el día que Pedro Sánchez deje la secretaría general, cosa que espero que tarde en llegar.

Pero lo mismo nos pasa en Aragón y lo mismo ocurrirá en la provincia o en las agrupaciones locales. Nadie somos imprescindibles, pero todo el mundo tenemos que sumar. Yo siempre digo que aquel que quiera sumar tiene sitio en el Partido Socialista Obrero Español. Que todo aquel que quiera mejorar su pueblo, su ciudad, su comarca, su provincia, su comunidad autónoma o su país tendrá siempre su sitio. Y hay veces que podremos tener incluso hasta matices diferentes, claro que sí, pero el proyecto es único: es el proyecto del Partido Socialista Obrero Español; el que marca la ejecutiva federal, la regional en Aragón, las provinciales y de lo que discuten y debaten las agrupaciones locales.

¿Y cómo ve a la izquierda a la izquierda del PSOE?

Yo soy muy respetuoso con lo que pasa en otros partidos políticos, como me hubiera gustado que fueran otros con el PSOE, cosa que no ha sucedido. Lo que ocurra a nuestra izquierda con otras formaciones políticas en Aragón… Creo que hay que dejarles a ellos que vayan tomando esas decisiones y viendo si se presentan conjuntamente o de forma individualizada.

Lo que sí que creo que deben hacer es aprender de lo que sucedió en Huesca ciudad. El PSOE no gobierna, entre otras cosas, porque cuatro formaciones políticas a la izquierda se quedaron en el 4,8% electoral. Si hubieran tenido un 5,1%, hoy Luis Felipe sería alcalde de Huesca y el PSOE tendría la Diputación Provincial. Fíjese lo que cambian las cosas. Pero eso no depende del PSOE, sino de cada una de las formaciones, que tienen que decidir cómo van confluyendo y cómo van llegando a acuerdos, si es que llegan. Y es verdad, algunos esperamos que puedan hacerlo.