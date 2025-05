El PP redobla sus críticas contra el alcalde de Aguarón: "Pilar Alegría tiene un Ábalos en Madrid y otro en Zaragoza"

La causa abierta por el Tribunal de Cuentas contra el alcalde de Aguarón ha avivado las críticas del Partido Popular contra el PSOE. "Pilar Alegría tiene un Ábalos en Madrid y otro en la provincia de Zaragoza. Se llama Lucio Cucalón y no solo representa a un municipio, sino que preside la comarca Campo de Cariñena", ha resaltado la portavoz popular en la Diputación Provincial, Maricarmen Lázaro.

En su opinión, Alegría "habla mucho de ética cuando le conviene". "Cuando no, tapa los escándalos. Esto no es una polémica, sino una vergüenza. A cualquier alcalde nos tendría que avergonzar el uso del dinero de todos para fines particulares", ha agregado.

A este respecto, Lázaro ha recordado que Cucalón tiene "una condena de ocho meses de inhabilitación" recurrida en casación al Tribunal Supremo y que tiene otro juicio penal pendiente "por falsedad en las cuentas de la sociedad urbanística de Aguarón".

Los tres aspectos que investigará el Tribunal de Cuentas, basados en otras tantas notas de reparo del interventor, se centran en el gasto de más de 2.100 euros en aguinaldos "sin justificar", el cobro de dietas por reuniones que, según han confirmado varios representantes del Gobierno de Aragón, no se produjeron o el presunto fraccionamiento de contratos con una asesoría jurídica.

"Nosotros nos preguntamos qué le debe Pilar Alegría y el PSOE aragonés a Lucio Cucalón para que no se tomen medidas drásticas. El PSOE de Zaragoza tendría que pedirle responsabilidades. No puede seguir siendo alcalde de Aguarón ni un minuto más, tienen la obligación política y moral de pedir su dimisión hoy mismo", ha insistido la portavoz popular antes de incidir en que los alcaldes tienen que estar en política "para servir y no para servirnos de ella".

En este sentido, ha prometido que el PP no va a permitir que esta situación "se mantenga callada". Los populares ya intentaron, sin éxito, reprobar a Cucalón en la DPZ. No obstante, aseguran que van a denunciar estos comportamientos "tantas veces como sea necesario". "La normalización de estos usos en política no se puede permitir. Pediremos responsabilidades todos los días a quien corresponda dentro del PSOE", ha expuesto.

Con este objetivo, Lázaro ha anunciado que la semana pasada solicitaron a la DPZ el expediente "de una plaza pública que salió a concurso el año pasado y en la que el único aprobado ha sido el hijo de Lucio Cucalón". "No queremos que la sombra de la duda planee sobre la institución", ha afirmado.

Por eso mismo, han solicitado todos los expedientes de gastos de la comarca Campo de Cariñena de los últimos meses. "Estamos organizando cómo podemos sacar toda esa información para que los consejeros puedan ejercer su trabajo de oposición", ha avanzado.