Así se organizó el rescate de los trenes durante el apagón: un helicóptero del 112 fue clave para localizarlos

El histórico apagón que dejó sin luz el pasado lunes a toda la península obligó a desplegar un operativo de emergencias sin precedentes. La caída de las principales redes de comunicaciones obligó a las instituciones a tirar casi de últimos recursos para atender adecuadamente a los ciudadanos que se quedaron varados en mitad de la nada, con la dificultad de que, sin móvil, no era posible contactar con ellos para saber dónde se encontraban.

Así, una de las grandes preocupaciones que se vivió en la sala del 112 Aragón, tal y como detallan a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN fuentes que participaron en las reuniones del CECOPI, fue localizar dónde estaban parados los trenes, ya que, ante la imposibilidad de contactar con Renfe, no sabían cuántos había, dónde, si eran AVE o de Media Distancia y, ni siquiera, los pasajeros que transportaban.

Ante ello, a mitad de tarde y casi como último recurso, decidieron enviar a un helicóptero del 112 Aragón a sobrevolar las vías del AVE, de modo que pudieron localizar varios convoyes parados en diversos puntos del territorio. Mientras, dos de los representantes de la Guardia Civil en el CECOPI se fueron al centro de control de Renfe para traer un técnico de ADIF para coordinar toda la actuación. “Estuvimos horas, horas y horas sin saber dónde estaban”, cuentan.

Una vez localizados, desde el CECOPI decidieron, con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sin ser de su competencia, evacuar a los pasajeros. Ello generó multitud de problemas conforme se trataba de avanzar, y que se fueron solucionando sobre la marcha. Eran, aproximadamente, entre las 17:00 y las 17:30, en plena ‘hora punta’ de salida de colegios, lo que dificultó conseguir autobuses. “Tuvimos que mandar gente in situ a las empresas de transporte para que pusiesen autobuses a nuestra disposición”, remarcan desde dentro del CECOPI.

Imagen de un tren parado por el apagón, desde el helicóptero del 112 Aragón

Conseguidos los autobuses, el siguiente problema fue que los conductores se habían marchado y, al no tener cobertura móvil, no había manera de contactar con ellos. La UME, activada con el nivel 2 de emergencias, no puede conducir autobuses privados, por lo que las empresas tuvieron que buscar conductor por conductor. Tampoco fue sencillo decidir a qué trenes iban primero a buscar, teniendo en cuenta sí se podía acceder a ellos por caminos próximos, ahora ya con ayuda de ADIF, y si era necesario, por ejemplo, derribar vallas.

Evacuados los pasajeros, ¿qué hacían con ellos? Era casi medianoche y, aunque la luz prácticamente se había recuperado en buena parte de la ciudad de Zaragoza, las comunicaciones todavía eran muy inciertas. Consiguieron unas 50 habitaciones de hotel para 4.000 viajeros, además de bocadillos gracias a Eboca y otros restaurantes, que fueron repartidos por personal de las propias consejerías y de Protección Civil. La UME proporcionó mantas y Ouigo permitió que algunos pasajeros durmieran dentro de los trenes.

Todo ello, insisten estas fuentes presentes en el CECOPI, no hubiera pasado sin la “desaparición total” de Renfe en una caída total del tráfico ferroviario que no se recuerda. “A día de hoy, nadie se ha dirigido a nosotros ni para preguntarnos cuántos gastos que no eran nuestros estamos asumiendo”, afirman.