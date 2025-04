Azcón acusa al PSOE de "someterse" a Sánchez y los socialistas lo tachan de "populista de la mentira"

PP y PSOE han vuelto a la confrontación en un nuevo pleno de las Cortes de Aragón en el que el partido de Pilar Alegría ha acusado al presidente, Jorge Azcón, de ser un "populista de la mentira".

El portavoz socialista, Fernando Sabés, ha preguntado al dirigente popular qué tipo de relación quiere tener con el Gobierno de Pedro Sánchez después de los ataques del Día de Aragón, a lo que Azcón ha contestado: "Reivindicaremos todo lo que consideremos justo y pondremos la defensa de los intereses de Aragón por encima de todo, manteniendo la lealtad institucional que marca nuestro estatuto de autonomía".

Para el PSOE, Azcón ha convertido el 23 de abril en una fiesta "excluyente", cambiando reivindicaciones históricas por reivindicaciones "únicamente del Partido Popular". "Miente más que Mazón. Es el más ultra de los ultras. Está abandonando a los aragoneses moderados, vive entre el victimismo de la derecha y el activismo de la ultraderecha. Ahí es donde se encuentra cómodo, pero los aragoneses no quieren eso", ha aseverado.

Los socialistas creen que Azcón tiene una nueva obsesión y "se llama Pilar Alegría". "Ya le ganó y volverá a hacerlo. Tiene que elegir entre ser presidente de todos u oposición al Gobierno de España", ha agregado.

Azcón, en respuesta, ha criticado que los socialistas fueran con un discurso "preconcebido". "Dijera lo que dijera el 23 de abril no les iba a gustar", ha asegurado. El líder popular no entiende que la izquierda vaya en su contra cuando Lambán también aprovechaba el Día de Aragón para exigir una financiación justa y una reforma constitucional que blindase el autogobierno. "Antes aplaudían, aunque con desgana. Lo que ha cambiado es que antes había un PSOE que reivindicaba lo de Aragón. Ahora son sumisos. Cuando hablamos de ayudas al funcionamiento no estamos confrontando, sino pidiendo justicia para Aragón", ha apuntado.

La sesión también ha dado para hablar del catalán. El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha afeado a Azcón que prometiese eliminar el reconocimiento del catalán como lengua propia en Aragón y hace unos meses votara en contra de una iniciativa de su partido. "¿Piensa su Gobierno cambiar de opinión?", le ha preguntado.

La respuesta del dirigente popular ha sido especialmente clara: "Me dice que soy cómplice del catalanismo expansionista en Aragón... Pancatalanista aún no me lo habían llamado. Siga por ahí, a ver a cuántos aragoneses convence".

Pero para Nolasco, esto son "hechos" y "no suposiciones". "Al felicitar el Día de San Jordi a través de la Academia Aragonesa de la Lengua está fomentando el expansionismo catalán. ¿Para qué hacer caldo de gordo a sus artimañas expansionistas si no le va a hacer ganar ni un voto en Fraga, Aguaviva o Valderrobres? No dé pábulo a pretensiones catalanistas que nos quieren devorar culturalmente para posteriormente hacerlo políticamente", ha añadido.

Por su parte, José Luis Soro (CHA) ha reprochado a Azcón el recorte en las políticas de cooperación. "Es el campeón de la insolidaridad. Su gobierno fue el que más recortó en 2024, no utilice a la ultraderecha como fachaexcusa", le ha dicho.

En materia de despoblación, Aragón-Teruel Existe ha exigido al PP que sea proactivo y promueva criterios consensuados con el resto de la España vaciada. "No le hemos visto hacer viajes para activar consensos", le ha afeado Tomás Guitarte.

Para Azcón, la postura común ya existe y "se llama pacto de Santiago". A este respecto, ha asegurado haber hablado con todas las comunidades que lo firmaron. Guitarte, no obstante, cree que es momento de consensos con luz y taquígrafos que "sean capaces de convencer de que este es un tema trascendental para el Estado". "Hay que ir mucho más allá de las críticas a Cataluña y formar un frente común. Se debería volver a firmar ese pacto. y el dinero que llegue debería destinarse a solucionar la brecha interna de la Comunidad", ha opinado.