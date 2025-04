Azcón rechaza un ‘cupo arancelario’ y exige a Sánchez igualdad en la distribución de las ayudas": "Es un error"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado de forma tajante un posible ‘cupo arancelario’ que beneficie a Cataluña en el reparto de ayudas estatales contra los aranceles de Donald Trump y ha advertido sobre los peligros de aplicar políticas proteccionistas similares a modo de respuesta.

El también presidente del PP-Aragón ha calificado los aranceles de la administración Trump como “el mayor error en política económica de los últimos 100 años”, y ha alertado sobre la tentación de trasladar ese modelo a España.

“El proteccionismo económico, el camino hacia la autarquía, es una política equivocada que no podemos permitir que se replique en nuestro país. No podemos responder a una política proteccionista internacional con otra política proteccionista desde nuestros territorios”, ha declarado.

El presidente aragonés se ha mostrado especialmente crítico con la posibilidad de repartir ayudas públicas en función del territorio y no de las necesidades reales de las empresas y los trabajadores más afectados por los aranceles: “Querer que una parte de las ayudas vayan exclusivamente a un territorio y no allí donde se necesitan es un error. Pactar un cupo arancelario, como se ha intentado hacer con la financiación o con la deuda, no es el camino”.

Azcón ha hecho un llamamiento al Gobierno de Sánchez para liderar una respuesta unitaria y basada en el sentido común. “Ante un desafío económico de esta magnitud, lo que necesitamos es cabeza fría e inteligencia. Un acuerdo amplio entre los dos grandes partidos sería un mensaje de fortaleza, tanto para los ciudadanos como para Europa”, ha expuesto.

A pesar de las negociaciones presupuestarias en marcha con Vox, el barón popular no ha tenido reparos en cargar contra la formación al considerar que su defensa de las políticas de Trump es incompatible con los intereses de los ciudadanos. “Defender a Trump hoy es incompatible con defender los intereses sociales y económicos de todos los españoles, y por tanto, también de los aragoneses. Nosotros queremos defender a las empresas, a los trabajadores y al buen funcionamiento de la economía”, ha dicho.

De cara a la reunión prevista para mañana jueves con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Azcón ha anunciado que Aragón defenderá la “igualdad en la distribución de las ayudas”, basada en criterios objetivos y no en intereses partidistas. Además, ha insistido en la necesidad de tener “altura de miras” y llegar a acuerdos transversales entre PSOE y PP para afrontar este desafío económico sin precedentes.

“Si no somos capaces de llegar a un acuerdo habrá muchos españoles que se sientan decepcionados, y desde Europa nos mirarán con recelo”, ha advertido. Cree, por tanto, que “es hora de romper con la polarización, con la división, y de empezar a construir consensos, como hacen otros países europeos como Alemania que deberíamos tomar como ejemplo”.