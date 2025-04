El Pacto Verde, único escollo para desbloquear el presupuesto de Aragón: el PP espera un acuerdo este mes

El rechazo al Pacto Verde Europeo es ya el único escollo para desbloquear la negociación del presupuesto de Aragón. Desde Vox dan por buenas las palabras de Jorge Azcón en sede parlamentaria contra la política migratoria de Pedro Sánchez -el pasado viernes aseguró en las Cortes que condenaba la inmigración ilegal "ahora, antes y siempre"- y piden ese mismo "pronunciamiento solemne" contra la hoja de ruta 'verde' de la UE.

Fuentes nacionales del partido recalcan que no hace falta que haya convocatoria de prensa expresa. Bastaría con que hiciese esas declaraciones en sede oficial, pero no valdría un canutazo como el de López Miras en Murcia.

Azcón ya se pronunció en contra de algunas de las políticas del Pacto Verde en la reciente inauguración de la Feria Internacional para la Producción Animal (FIGAN), pero desde Vox creen que fue excesivamente tibio y piden que se comprometa, por ejemplo, a limpiar los cauces de los ríos Ebro y Turia "aunque nos multen".

El portavoz autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, tiene claro cuál debería ser el escenario: la Sala de Columnas. "Es donde acordamos los últimos presupuestos. Sería idóndeo hacerlo allí, nos quedaríamos mucho más tranquilos", afirmaba en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Este martes, el consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, sorprendía al asegurar que la negociación estaba "verde como el campo" y que "hoy no estamos cerca de un acuerdo", palabras que llamaban especialmente la atención teniendo en cuenta los últimos gestos del PP y la foto entre el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y Nolasco, ese mismo día.

Pese a los tiras y aflojas propios de un proceso de estas características, desde el PP llevan tiempo hablando con la vicesecretaria de Acción de Gobierno de Vox, Montse Lluis. Lo confirman las dos partes.

Hasta ahora, las negociaciones han tenido un marcado carácter nacional. Desde Vox no tendrían problemas en que se alargaran, pero reconocen que no tendría sentido seguir dilatándolas más allá de este primer cuatrimestre.

Lo mismo dice el PP. Especialmente teniendo en cuenta que para aprobar las cuentas, incluso por la vía exprés, se necesitará entre mes y medio y dos meses. Esto haría que, aun iniciando hoy mismo la tramitación, los nuevos presupuestos no entrasen en vigor hasta aproximadamente el mes de junio.

Si se desbloquean las conversaciones, la estrategia a seguir será la misma que con Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana. La idea de Madrid es que todo lo que se pueda incluir en las cuentas se incluya "de partida" y lo que no, como enmienda. Aquí, no obstante, hay varios puntos de vista, dado que desde Vox-Aragón serían partidarios de apostar por las enmiendas para hacer más visible su sello.

El Partido Popular lleva días insistiendo en que no tendría sentido que Aragón no tuviese nuevo presupuesto teniendo en cuenta las históricas inversiones anunciadas, que podrían alcanzar los 50.000 millones de euros al acabar el año, según anunció el propio Azcón en 'Wake Up, Spain! 2025'. El camino, no obstante, no terminará con una eventual declaración contra el Pacto Verde.

Una vez se produzca el acercamiento político se empezará a hablar de las partidas específicas, un intensísimo trabajo que Vox abordará ya desde Aragón. Será la parte "más complicada", según reconocen los de Abascal.

Sus peticiones estarán muy relacionadas con las últimas PNL presentadas por Nolasco en las Cortes, por cuestiones que quedaron pendientes en materia de despoblación y por rebajas de impuestos como el de Sucesiones. De todo esto no se ha hablado nada hasta ahora, de ahí el "verde como el campo" de Bermúdez de Castro. No obstante, se cree que, una vez se encarrilen las conversaciones, esta fase se podrá cerrar en cuestión de días.

Vox asegura tener claras cuáles son sus prioridades, una lista a la que, aunque está ya preparada, se siguen añadiendo cosas. Y tan importantes serán las enmiendas que se acepten a Vox como las que se aprueben, o se rechacen, a otras formaciones como el PAR o Aragón-Teruel Existe, que apoyaron las últimas cuentas de Jorge Azcón. Esta será otra de las claves de la negociación, que entra, ahora sí, en sus semanas más decisivas.