Vox la lía en Aragón al hablar de la okupación: "A los okupas, patada en el culo y a la puñetera calle inmediatamente"

Vox ha vuelto a encender el debate en las Cortes de Aragón con su última proposición sobre okupación ilegal. Su portavoz, Alejandro Nolasco, ha buscado el apoyo del resto de grupos para "aplicar de manera rigurosa y firme la legislación vigente que permite el desahucio exprés de los okupas". El diputado autonómico ha sido especialmente gráfico: "Lo digo claramente: a los okupas, patada en el culo, desalojo y a la puñetera calle inmediatamente".

Nolasco ha acusado a la izquierda de haber convertido España "en un resort para delincuentes" y ha asegurado que muchos españoles, entre los que se incluye, están hartos "de que se dilapide el dinero de todos en mantener a estos delincuentes". "La gente no respeta la propiedad privada. Desde 2010 a 2024 ha habido un 461% más de casos. En Huesca, el porcentaje llega al 860%, en Teruel al 700% y en Zaragoza, al 398%", ha expuesto.

Desde Vox también se ha instado a exonerar del pago de los impuestos a los propietarios afectados por la okupación. "También queremos que en la nueva ley de vivienda que se votará en estas Cortes se incluya la okupación como infracción grave, de manera que los okupas no puedan recibir prestaciones o ayudas en materia de vivienda o acceder a la vivienda de alquiler social promovida por la DGA", ha agregado.

Pese a sus duras palabras, Alberto Izquierdo, del PAR, ha preferido ceñirse a la propuesta para justificar su voto a favor. El diputado ha recordado los recientes casos de Badalona y ha dicho que "no se puede estar un año para sacarlos". IU, en cambio, ha resaltado que la mayoría de de las viviendas okupadas son de los bancos y que, con propuestas como esta, Vox solo busca desviar el foco. "Mientras hablamos de okupación no hablamos de desahucios", ha lamentado Álvaro Sanz.

Desde Aragón Teruel-Existe han acusado a los de Santiago Abascal de "generar inseguridad" y han recalcado que, pese a ser dramático cuando se da un caso, esto ocurre "mucho menos de lo que afirman". A CHA, lo que le parece es que Vox no quiere abrir un debate serio sino seguir "con la cantinela de siempre", que consiste, según José Luis Soro, en criminalizar la pobreza y agitar el discurso de buenos y malos. "Cualquiera con un mínimo de rigor sabe que en Aragón no hay una emergencia real. Se trata de señalar siempre a los mismos, a los que son 'más oscuricos'. No es más que una excusa para alimentar la polarización", ha añadido.

Para el PSOE, el discurso de Vox bebe de "crear alarma social sin base". "Estamos ante un problema que afecta a menos del 0,06% de las viviendas del país. Están mezclando allanamiento con usurpación. El problema real es la vivienda. Gracias al trabajo de todos estos migrantes se están construyendo viviendas en nuestro país", le han contestado a Nolasco.

Mientras, desde el PP se ha apuntado todo lo contrario. "La okupación no es un fenómeno marginal y anecdótico. No es lo mismo un okupa que una persona en situación de pobreza. Con el primero hay que aplicar la ley y al segundo hay que tenderle la mano", han apuntado.