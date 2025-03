Vox aleja a Azcón de su "intento" de tener Presupuestos: “No hay negociaciones, mi teléfono sigue sin sonar”

25 de marzo y Aragón continúa sin tener sobre la mesa un proyecto de Presupuestos ni ha iniciado la tramitación parlamentaria, que debe comenzar con el techo de gasto y se prolongaría, en total, por unos dos meses. Y las perspectivas, a razón de las palabras de Vox, no son cercanas, porque la formación, cuyo ‘sí’ es clave para la aprobación de las cuentas, niega cualquier acercamiento del PP para llegar a un acuerdo.

Así lo ha afirmado este martes el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, después de que el presidente Azcón insinuara un posible anuncio cercano de los Presupuestos. “Vamos a intentarlo”, decía el líder popular este lunes desde Madrid, pidiendo a la formación de Abascal que pensara en “solucionar los problemas de los ciudadanos”, aunque sin dar plazos ni límites.

Ante ello, Nolasco se ha mostrado sorprendido de la “desesperación” del PP por aprobar las cuentas, pero negando cualquier tipo de comunicación “ni a un nivel ni a otro” entre ambos partidos. “No hay negociaciones, para nada. Con Azcón hablamos a través de las cámaras. No hay nada a nivel privado, ni mensaje de buenos días ni buenas noches”, ha apuntado el líder de Vox y exvicepresidente primero de Aragón.

En caso de se produjera ese acercamiento, Nolasco marca las líneas rojas de Vox para darles el visto bueno a las cuentas: “no a la inmigración y no al Pacto Verde”. “Presidente, ¿va a consentir que siga habiendo menas ilegales? Es lo que llevamos pidiendo en los últimos meses. ¿Va a posicionarse en contra del Pacto Verde? ¿Qué va a hacer usted?”, le ha preguntado, avanzando que será uno de los temas de discusión en la sesión de control de este viernes.

De hecho, el portavoz de Vox ha puesto en dudas las intenciones de Azcón en su negativa al reparto de menores pactado entre el PSOE y Junts, y que el Gobierno de Aragón llevará al Constitucional. “Su planteamiento es no acoger más menas que en Cataluña. Nosotros no queremos menas en ningún sitio. Las razones por las que el PP se niega a acoger menas no es porque sean ilegales, sino la excusa de Cataluña. Está jugando al juego del cubilete”, ha subrayado.

Sobre el Pacto Verde europeo, Azcón ha hablado este martes en la apertura de Figan, en Zaragoza, asegurando que sus críticas a unas políticas “erróneas” vienen “desde hace muchos meses”, y no “porque haya que aprobar un presupuesto”. “Vamos a seguir trabajando para que Aragón tenga un Presupuesto, porque Aragón vive un momento económico y social en el que el presupuesto nos ayudaría a solucionar más problemas. Esa es la voluntad del Partido Popular, que le solucionemos los problemas a los aragoneses y para eso requerimos que haya una mayoría en las Cortes”, ha añadido.