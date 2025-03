Bancalero acusa a los sindicatos de marcar "líneas rojas" en las negociaciones: "No hemos visto ningún acercamiento"

Más de cinco horas de reunión entre Cemsatse y el Servicio Aragonés de Salud se ha saldado sin acuerdo. Algo que no esperaba el departamento de Sanidad que a primera hora del martes el consejero se mantenía optimista a poder llegar a un acuerdo y poner fin a la huelga prevista para el próximo lunes. Sin resultados a la vista y con la acusación por parte de los sindicatos que las negociaciones están "estancadas" y una falta de entendimiento por el departamento. El consejero no ha tardado en dar respuesta a la alegaciones por parte de Cemsatse y ha acusado de "no ver ningún acercamiento" por parte del sindicato.

La reunión de este martes tenía sobre la mesa 16 puntos a negociar, que como había avanzado el consejero 12 de ellos se había llegado a consenso el pasado viernes. Sin embargo, a la reunión de este martes parece que se han sumado otros más: "Nos han puesto otras condiciones diferentes que como no cabe duda tenemos que valorarlas", ha señalado el consejero, José Luis Bancalero, esta tarde en la firma del convenio de formación con Esic.

Asimismo, ha reiterado una falta de acercamiento por parte del sindicato. "Entendemos que en toda negociación hay que dejarse algún girón de tela, y en este momento no hemos visto que el sindicato haya presentado ningún acercamiento", ha matizado. "Los único que hemoshecho gestos de acercamiento hemos sido nosotros", ha reiterado. Así, ha explicado que desde el departamento de Sanidad se ha presentado la oportunidad de retrasar aprobación de la modificación del decreto "con el fin de ganar tiempo en esa mejora en la redacción del texto".

En esta misma línea, ha recalcado que la consejería tiene "la mano tendida" y defiende que se han hecho "verdaderos esfuerzos" para acercarse a las propuestas presentadas por el sindicato. Sin embargo, ha acusado de que en cada reunión "nos encontramos con alguna propuesta más". Así, ha mantenido la esperanza en la reunión de este miércoles: "Esperamos que mañana con las que tenemos tengamos suficientes para seguir avanzando". De esta forma, el consejero ha dado voz a uno de los puntos añadidos este martes a las negociaciones tiene que ver con retribuciones económicas a lo que ha señalado que se debe hacer "una valoración muy importante".

Igual que esta mañana, Bancalero ha vuelto a refererise a la obligatoriedad de cubrir las guardias de atención continuada por el personal de primaria con la nueva reforma. Por primera vez ha admitido que es un caso que se "puede valorar". Aunque si bien ha matizado que "los profesionales de cualquier ámbito profesonial tienen determiandas obligaciones en la realización de sus competencias". "Determinados privilegios en voluntariedades podrían complicar la actividad asistencial a la cual tienen derecho todos los aragoneses", ha señalado.

Así bien, este miércoles continuarán las reuniones entre el sindicato Cemsatse y el Servicio Aragonés de Salud para negociar los puntos más críticos y ver si se llega a un entendimiento que ponga fin a la huelga. En esa misma reunión se tratarán los servicios mínimos para el próximo lunes como también para la huelga indefinidida que se pretende llevar a cabo en abril.