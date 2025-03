Lambán no irá al congreso del PSOE de Aragón que elegirá a Pilar Alegría: "Mi presencia no resultaría muy grata"

El expresidente de Aragón y hasta ahora secretario general de los socialistas en la Comunidad, Javier Lambán, ha anunciado este miércoles a través de sus redes sociales que no irá al congreso del PSOE-Aragón de este fin de semana, en el que se proclamará a Pilar Alegría como su sucesora.

En él participarán el propio Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Salvador Illa y varios ministros como Félix Bolaños o Jordi Hereu, pero no el barón socialista, crítico con la dirección nacional. "Creo que mi presencia no resultaría muy grata ni para la nueva dirección ni para mí. Por tanto, no asistiré al Congreso", ha escrito a través de su perfil de X (antes Twitter).

Lambán se ha mantenido apartado de la vida pública y las redes sociales en los últimos meses y no ha entrado a valorar polémicas como el acuerdo entre PSOE y Junts para ceder las competencias de inmigración o como la relativa a la reforma de la financiación autonómica.

Sí expresó su opinión acerca del incremento del gasto militar, también vía Twitter: "La política de defensa ha adquirido tal importancia en el futuro de la Unión Europea que nadie a va entender que un Gobierno miembro siga en el poder condicionado por fuerzas contrarias al aumento del gasto militar. Seria un lastre para el proyecto común en un momento decisivo", manifestó en relación a la situación de PSOE y Sumar.

Respecto al congreso de este sábado y domingo, ha deseado "lo mejor" al PSOE-Aragón. "Le agradezco la oportunidad que me ha dado de ser útil a Aragón y a España durante 42 años. Un fuerte abrazo, compañeros", se ha despedido.

