El metal no es solo cosa de hombres: “Las mujeres somos válidas y aquí hay hueco para todas”

Nueve mujeres que se convierten en un apoyo dentro de un mundo masculino. La presencia de la mujer en el sector del metal en Aragón no alcanza a grandes cifras mostrando una descompensación entre hombres y mujeres. Para conseguir una mayor visibilización femenina dentro del sector nace el grupo Mujeres del metal. Este conglomerado formado por nueve mujeres se creó en 2021 a través de un grupo de trabajo de la FEMZ (Federación del Metal de Zaragoza). Más allá de una sinergia entre empresas, se ha convertido en bonito abrazo colectivo entre las mujeres del sector.

"En un sector como este tener un igual que te entienda y empuje, hace mucho. De una manera generosa nos ayudamos", explica Carmen González, directora técnica de MetalHub, y una de las propulsoras de este grupo. Y es que más allá de poder compartir contactos, consejos o quejas, este grupo de nueve mujeres se sirven como apoyo personal.

"Me apoyaron y me escucharon, me pusieron encima de la mesa sus pros y contras. Me dieron consejos que me han venido fenomenal en un momento tan duro que no sabía cómo iba a ser coger el relevo de mi padre en la empresa", detalla emocionada, Sonia Bello, CEO de Ebroaire S.L.

Las Mujeres del Metal, a fondo E. E.

En datos, las mujeres solo representan el 5% del tejido productivo de la industria del metal en Aragón y tan solo un 10% si se habla de puestos de responsabilidad. En plantilla, ese desequilibrio también está presente en más de la mitad de las empresas del sector donde apenas tienen un 10% de mujeres en su plantilla, según los datos precisados por el 'Diagnóstico sobre la presencia de la mujer en las empresas del sector del metal'.

A pesar de los bajos porcentajes, la presencia femenina está comenzado a cambiar y toma vital importancia el relevo generacional. Sin embargo, en lo que concuerdan es que falta mujeres en los talleres y escuelas algo que achacan "a cierta desinformación".

Mujeres del metal, a fondo

Mar Cortés, CEO de industrias J.Cortes E. E.

Mar Cortés, CEO de industrias J.Cortes, es una de las veteranas con 41 años en el sector y afirma que las cosas comienzan a cambiar. "Empecé a trabajar con mi padre en el mundo del vehículo industrial, accesorios hidráulicos y neumático del vehículo industrial y en el año 84 no había ni una sola mujer en el sector", recuerda.

De esta manera, rememora que sus inicios no fueron fáciles: "Al principio los clientes llamaban y cuando oían la voz de mujer te pedían hablar con el técnico a pesar de que les explicabas que tú podías hacerlo hasta que ya te comenzaban a conocer y confiaban en ti". Así, se enfrentó a reuniones donde la presencia femenina era nula.

En la actualidad, confiesa aliviada que en el sector han cambiado las cosas: "Ahora ya los clientes se han acostumbrado, somos más mujeres en la empresa -4-, se ha visibilizado, o ya saben que las mujeres también saben de hidráulica o neumática", destaca. De esas cuatro mujeres, la adjunta dirección, Alicia Otal San Martín, también se encuentra dentro de este grupo donde se entienden y respetan completando así el grupo de nueve.

Miriam Lorente, Responsable de ventas de Sijalón SL E. E.

Por contraposición, Miriam Lorente, responsable de ventas de Sijalón SL, se adentró en la empresa familiar con 22 años, aunque señala que desde antes ya se encontraba vinculada. Miriam señala que en su caso la situación ha sido diferente y algo "peculiar": "En la empresa hay una apuesta por el talento femenino, por saber que una mujer hace las cosas bien de forma consciente y cuidadosa".

Así, la empresa la conforman 19 personas, de las cuales 11 son mujeres. Sin embargo, las cosas cambian una vez sale al exterior ya que el trato con clientes es "mayoritariamente masculino" aunque con "una buena aceptación" al ver a una mujer en el sector.

Sonia Bello, CEO de Ebroaire S.L. E. E.

Por su parte, Sonia Bello, CEO de Ebroaire S.L. lo tuvo más difícil. Esta mujer cogió las riendas de la empresa familiar tras el fallecimiento de su padre en 2024 y en todo este camino como cabeza visible admite que le "ha costado" creérselo y ha notado una falta de "empatía" por parte de compañeros de profesión.

Esto último lo encontró gracias a Mujeres del metal donde tuvo la oportunidad de abrirse: "Te das cuenta de que te escuchan, te preguntan, se preocupan y con un solo gesto de cariño o amabilidad te dicen mucho", valora.

Uno de los sectores con mayor presencia masculina es el mecanizado y la soldadura. Sin embargo, tanto Pilar Rodríguez, CEO de Mecanizados V. Rodríguez, S.L.; María Ángeles Ruberte, CEO de Mecanización S.A y; Raquel Cester, CEO de Calderería y Obras, S.L. se han hecho un hueco y asumen cargos de alta responsabilidad.

Raquel Cester, CEO de Calderería y Obras, S.L. E. E.

En el aso de Raquel Cester lleva "toda una vida" al seguir los pasos de su padre en la empresa familiar cuando con apenas 18 años comenzó su camino dentro de Calderería y Obras, S.L. "Yo estoy muy orgullosa de que al final ya no somos un taller, somos una empresa después de haber luchado y trabajado mucho", expresa. Así, el legado familiar se encuentra en la mano de los tres hermanos: dos mujeres y un hombre.

Así, aunque señala que en su sector hay escasa presencia femenina la situación sigue evolucionando. Por ello, reivindica y se enorgullece del grupo que han creado: "Consiguen abrirme más al mundo y que nos conozcamos más", destaca.

Pilar Rodríguez, CEO de Mecanizados V. Rodriguez, S.L. E. E.

En la misma línea valora Pilar Rodríguez, CEO de Mecanizados V. Rodriguez, S.L. a sus compañeras: "Todas en este grupo tenemos un objetivo que es el de ayudarnos y apoyarnos incondicionalmente. Todas trabajamos en el metal, pero no competimos sino que colaboramos entre nosotras", recalca.

Pilar también conforma la segunda generación familiar en la empresa y se adentró con la creación del departamento de calidad lo que le llevó a formarse en ese ámbito y así recalca que en esos momentos de los 90 se encontraba "prácticamente sola" aunque como muchas de sus compañeras comparte que "eso ha cambiado".

María Ángeles Ruberte CEO de Mecanización S.A E. E.

En el caso de María Ángeles Ruberte, CEO de Mecanización S.A, se adentró en el mundo del mecanizado hace 15 años, pero anteriormente trabajó en el de la distribución cuando nació la comercializadora Zadisa. En esa línea, señala que "quizás" al adentrarse con ya un camino recorrido no le haya costado entrar y adaptarse: "Al final haces tu trabajo como te nace de dentro y lo único que quieres es que la empresa funcione y por eso estoy tan orgullosa de mi equipo", relata emocionada.

Pilar Gotor, directora de Sistemas de Gestión. Gotor Comunicaciones , S.A. E. E.

Un sector diferente y con una evolución que se está viendo más rápida en lo referido a igualdad es el de las telecomunicaciones. Pilar Gotor, directora de Sistemas de Gestión, de Gotor Comunicaciones, S.A., detalla que su empresa "es la otra cara del sector": "He tenido el privilegio de que la primera generación con mi padre y mi tía han sido un ejemplo de personas y nos han enseñado valores de igualdad", recalca.

Asimismo, en Gotor Comunicaciones cuentan con plan de igualdad, apoyo a la conciliación como un reflejo de un sector "mucho más avanzado". Aunque a pesar de que crezca el número de ingenieras, la presencia femenina en los departamentos de instalación sigue siendo baja o casi nula.

Carmen González, directora técnica de MetalHub E. E.

Una equidad que también se ha encontrado Carmen González, directora técnica de MetalHub, aunque gran parte de su carrera profesional la ha desarrollado en Stellantis donde "nunca" ha tenido ningún problema por ser mujer: "Ahí todos somos iguales". Ahora dentro de la FEMZ señala tampoco haberse encontrado ningún problema, pero si ve diferencias y por ello ha sido una de las propulsoras y destaca la "proactividad" por parte del grupo para llevar adelante las actividades y planes.

Ocho ejemplos que sirven para poner en valor a la mujer en un sector con mayor presencia masculina. Así, a las mujeres que vienen comparten un mensaje unánime: "Haceros valer porque somos válidas y aquí hay hueco para nosotras".