Aragón recuperará este 2025 su gran mesa del agua con el Gobierno de España tras cuatro años de olvido y retrasos

Los gobiernos de España y de Aragón reactivarán este 2025 la comisión de seguimiento del pacto del agua tras cuatro años ‘de olvido’. La última reunión, entonces con Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica, resultó especialmente decepcionante tras la gran expectación generada.

Las partes no se veían desde el 12 de marzo de 2018. Sin embargo, Ribera ni siquiera fue capaz de llevar a la reunión información actualizada sobre las grandes infraestructuras hidráulicas en marcha, y aunque se comprometió a remitir la documentación a las Cortes de Aragón, nada más se supo.

Desde entonces, todo sigue igual. La actual titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se comprometió ayer en Zaragoza a convocar la mesa tras la petición expresa del presidente de Aragón, Jorge Azcón. El dirigente popular reconoció que hay proyectos que no llevan, ni mucho menos, el ritmo que requerirían. El caso más evidente es el del recrecimiento de Yesa, paralizado hasta que se apruebe el cuarto modificado tras años de retrasos y sobrecostes. “Llevamos dos décadas construyéndolo y no vemos el final del camino”, lamentó.

Mularroya, por su parte, sigue pendiente de unas obras para el oleoducto y unos trabajos de electricidad que, como recordó Azcón, “tampoco se han realizado”. Y en el caso de Almudévar, fundamental para el regadío, “no se han hecho los trámites eléctricos para que se pueda iniciar el llenado”.

Lejos de circunscribir la atención a estos tres grandes proyectos, el líder popular instó a “volver a poner en el foco” el embalse de Biscarrués, tumbado por el Tribunal Supremo, o la “necesaria” regulación del Gállego, que ha sido llevada a cada una de estas comisiones de seguimiento sin éxito.

El foro, nacido como para “anticipar los desafíos en asuntos hidráulicos para los aragoneses”, se celebra tradicionalmente en el Parlamento autonómico, ahora ocupado, en parte, por la exposición de Goya.

Las reuniones tendrían que agendarse cada año, pero cada vez se dilatan más. Para Azcón, es necesario “cumplir con esta obligación”, ya que son muchos los ejercicios sin avances, claves para el desarrollo de la Comunidad.

Aunque las partes no han puesto fecha al encuentro, el dirigente autonómico confía en que la vicepresidenta vuelva a Aragón “en un tiempo razonable” para explicar qué está ocurriendo y por qué todas estas obras “se están retrasando de una forma tan importante”. La propia Aagesen confirmó que la convocatoria será “próximamente” y que ella viajará a Zaragoza con total seguridad para hablar de agua.

Preguntada por el estado de las grandes obras en Aragón, confirmó que Yesa sigue a la espera de que el cuarto modificado llegue al Consejo de Estado para reiniciar la obra. “Son proyectos que han ido acumulando modificaciones porque su impacto ambiental y social es importante”, indicó.

Concursos de energía

La reactivación de la comisión del pacto del agua no fue la única petición que Azcón trasladó ayer a Aagesen. El líder regional también incidió en la necesidad de desatascar los concursos de energía. “Yo creo que en el Ministerio son conscientes de que hay que agilizarlos. Las grandes inversiones tecnológicas que están llegando a la Comunidad necesitan seguridad jurídica y velocidad”, destacó.

Otro tema que formó parte de la conversación fueron las inversiones que necesita Aragón en la red de transporte de energía. “Seguimos teniendo inversiones milmillonarias que llaman a nuestra comunidad autónoma. El Ministerio tiene que escucharlas y actuar en consecuencia. Es necesario que aumente las inversiones en la red de transporte de energía porque es la base fundamental para que lleguen nuevos proyectos”, agregó.

Para Azcón, todas las empresas que vienen a Aragón “deben tener la energía asegurada” para que no puedan convertirse en “desilusiones”. “Hay proyectos que si no se hacen las inversiones en la red de transporte, el día de mañana pueden no ver la luz. Tiene que haber una colaboración y una coordinación lógica. Es evidente que las grandes tecnológicas no esperan. El desarrollo de la inteligencia artificial y de la industria de los datos va a una velocidad de vértigo y cada día que pasa es un día en el que perdemos la oportunidad. Hay que ir rápido”, avisó.

En respuesta, la ministra para la Transición Ecológica aseguró que los concursos “llegarán” y recordó que toda España está buscando maximizar los buenos resultados.

Aagesen se reafirmó en sus polémicas declaraciones sobre la existencia de una burbuja de centros de datos y recordó que de los 10 gigas para consumo concedidos en toda España, 2,5 irán a parar a Aragón. “Esto quiere decir que Aragón es claro protagonista de la llegada, no solo de centros de datos, sino de capacidad para consumo. Vamos a seguir actuando de forma diligente”, prometió.

Respecto a los concursos, avanzó que se lanzarán “lo antes posible”, previsiblemente en este primer semestre de este 2025. “Hasta ahora hay tres grandes criterios: el volumen de inversión, la reducción de gases de efecto invernadero y la agilidad y la solvencia, pero en el futuro nuestro objetivo es incluir otros socioeconómicos vinculados, por ejemplo, a la generación de empleo directo e indirecto”, expuso.