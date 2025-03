Ni dimisión ni autocrítica: el alcalde del festín con dinero público se revuelve y culpa al PP de la ruina de Aguarón

Los vecinos de Aguarón -el pueblo del alcalde del PSOE que se dio un festín de jamón de bellota, ostras y gamba roja con dinero público y se inventó reuniones para cobrar miles de euros en dietas-, se han despertado este martes con una sorpresa en sus buzones: una carta firmada por el mismísimo Lucio Cucalón en la que, lejos de anunciar su dimisión o hacer autocrítica por el rosario de gastos sin justificar, culpa al PP de la ruina del municipio.

Ya el inicio es toda una declaración de intenciones. "Estimados vecinos. Los concejales del PSOE y yo nos dirigimos a ustedes para aclarar las numerosas difamaciones y falsedades que han circulado en los últimos tiempos. Creemos que es nuestro deber informar con total transparencia sobre la situación real del Ayuntamiento y los acontecimientos que han tenido lugar", dice el escrito.

En él, Cucalón cree que las acusaciones "no son solo falsas, sino una auténtica barbaridad". "Lo más preocupante es que quienes dejaron esta situación ahora intentan eludir su responsabilidad e incluso celebran el caos que ellos mismos generaron", asegura en referencia directa al Partido Popular.

Sin mencionar siquiera la polémica comida con otros tres "concejales y miembros de la Diputación Provincial de Zaragoza" ni hablar de las dietas por sus reuniones 'fantasma', el regidor recalca que el único objetivo de su equipo de gobierno es "trabajar por Aguarón y por sus vecinos" sin entrar en "campañas de desinformación ni polémicas que no benefician a nadie". "Por esta razón, hemos decidido informar directamente a ustedes, los ciudadanos, que son quienes realmente merecen conocer la verdad sobre la situación del municipio. Seguiremos adelante con nuestra labor con responsabilidad, transparencia y compromiso", promete.

"A pesar de la difícil situación", dice en la carta, tanto él como los concejales del PSOE afirman estar trabajando "sin descanso" para solventar los problemas existentes y "recuperar los fondos perdidos". ¿A qué se refiere? El propio regidor pone hasta seis ejemplos, todos desmentidos desde la anterior corporación.

El primero es la "desaparición" de 1,2 millones de euros, "un error contable que desde el principio era conocido por quienes ahora intentan manipular la realidad". "Sin embargo, lejos de reconocerlo y aclararlo, han optado por difundir información engañosa con la única intención de desacreditar nuestra gestión", expone.

Preguntado a este respecto, el concejal del PP Juan Carlos Bernal confirma la existencia de un error contable, pero advierte de que "faltan 300.000 euros sin justificar que no aparecen por ninguna parte".

Más casos. Cucalón nombra 185.000 euros por facturas extrajudiciales, suma que, de acuerdo con los populares, también tiene su explicación. "Son modificaciones presupuestarias que se tuvieron que hacer para pagar los terrenos de la plaza de toros. Nos las echaba todas para atrás en el pleno", recuerda.

Preguntas sin respuesta

El primer edil nombra también 130.000 euros del plan PLUS "que se perdieron por no haber subsanado la documentación a tiempo pese a haber sido avisados con seis meses de antelación", otros 70.000 correspondientes a seis subvenciones de menor importe "que tampoco fueron gestionadas correctamente" y 55.000 euros que Hacienda debe al Ayuntamiento y que no habían sido reclamados en los últimos años, a razón de 11.000 euros por ejercicio. "En total, 440.000 euros que la corporación anterior dejó como lastre para las cuentas municipales", resume.

A este respecto, desde el PP remarcan que, aunque el actual equipo está muy enfadado con el interventor por sus continuos reparos a los gastos de Alcaldía, ha sido su trabajo el que ha permitido recuperar 46.000 de los 55.000 euros que debía Hacienda, cantidad que "ya ha sido ingresada" recientemente.

Tampoco entienden que Cucalón prometa transparencia a sus vecinos cuando ellos han registrado tres preguntas sobre gastos en el municipio que siguen sin respuesta y exigen explicaciones sobre su polémico festín: "Nadie le puso una pistola para que fuera a comer gamba roja".