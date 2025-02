Aragón deja plantada a la ministra Montero y no vota la quita de deuda: "Es un parche para contentar a Esquerra"

Giro de 180 grados en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aragón, en una acción conjunta de las comunidades gobernadas por el PP, ha dejado plantada a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los pocos minutos del inicio de la reunión en Madrid. Por ello, no van a votar la condonación de deuda, el principal punto del orden del día.

De hecho, ya por la mañana, en la comisión preparatoria previa, los representantes de la Comunidad han solicitado que se retire del orden del día la propuesta del Ministerio para la condonación de la deuda y que se aborde la reforma integral del sistema de financiación autonómica.

Según fuentes del Departamento de Hacienda, es “inaceptable” recibir esta propuesta para la deuda 48 horas antes “sin ningún tipo de explicación ni consulta” sobre el método escogido, que definen como “un trágala intolerable”. “Nos hemos enterado antes por Junqueras que por el Gobierno. No es el resultado de una negociación con unas comunidades, sino con un partido con el único objetivo de sostener al Gobierno central”, apuntan.

En su lugar, los representantes de Aragón se inicie el proceso de reforma de la financiación autonómica, donde uno de los puntos puede ser la deuda de las comunidades, pero “en situación de igualdad y sin romper el régimen fiscal común en ningún caso”.

Ya por la tarde, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, se ha negado a votar “algo en el cual ni teníamos toda la información”. “En ningún caso podemos entender que tengamos que votar hoy sí o no y, más aún, cuando la tramitación parlamentaria, que es cómo se lleva a cabo esta condonación, a día de hoy no está nada clara. No sabemos si van a tener apoyos, cómo va a quedar, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer… No sabemos absolutamente nada”, ha subrayado.

En este sentido, el responsable de Hacienda asegura que no sabe siquiera si el “presunto ahorro” de intereses se podrá destinar a políticas sociales. “Pedimos que haya una reforma de la financiación autonómica, que esta reforma de la financiación sea multilateral, que no haya ruptura del sistema, y, sobre todo, también pedimos un fondo transitorio para todas las comunidades, incluido para Aragón, donde serán incluidas los 87 millones de despoblación”, ha afirmado.

Por ello, Bermúdez de Castro apuesta por una reforma total de la financiación autonómica que incluya la condonación y la mejora de las entregas del Estado, en lugar de “haciendo parches que no van a ningún lado”, solamente a “contentar a Esquerra Republicana”.