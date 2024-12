Pilar Alegría inicia la batalla por llevar el sanchismo al territorio de Lambán y coge a los fieles del expresidente sin un candidato

El paso al frente de Pilar Alegría para liderar el PSOE en Aragón ha cogido al sector lambanista sin candidato alternativo. El secretario general del PSOE-Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, es el nombre que más suena, pero en las últimas horas han empezado a sonar otros como el del secretario de Organización, Darío Villagrasa, muy próximo a Javier Lambán.

Desde el partido reconocen que "puede pasar de todo", y ni siquiera se atreven a pronosticar cómo saldrá el PSOE de las primarias, si habrá un giro al sanchismo o si mantendrá la línea actual. Lo lógico, dicen desde el sector lambanista, sería que hubiese candidato alternativo y que se presentara "a no mucho tardar", siendo la fecha límite la vuelta de las Navidades. Pero tampoco puede descartarse un acuerdo que contente a todas las partes y evite que la sangre llegue al río.

Tras los movimientos en el Congreso Federal de Sevilla, vistos como un acercamiento de Alegría a la federación de Zaragoza, los más próximos a Lambán daban por hecho que la ministra no tardaría en mover ficha. "Sabíamos que, si no era este fin de semana, sería el siguiente", contaban ayer.

Cualquier duda entre quienes creían que no se presentaría o querían creerlo se terminó de disipar el pasado viernes, cuando la ministra viajó a Zaragoza con la excusa del 50º aniversario de un colegio y aseguró que todos los militantes tenían derecho a dar el paso.

El acto de este sábado se prevé tan simbólico como multitudinario. Alegría ha elegido La Zaida, su pueblo natal, para anunciar su candidatura. En las últimas horas, han sido muchos los cargos y militantes que la han apoyado públicamente, empezando por el secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés.

Alegría cuenta con el respaldo del PSOE de Huesca, alineado con Sánchez, y la ventaja de ser una de las caras más conocidas del Gobierno. "Tiene todas las de ganar. No hay mejor opción contra Jorge Azcón. Ya le ganó en las elecciones al Ayuntamiento de Zaragoza", recuerdan desde la federación altoaragonesa.

Esto, sin embargo, también le aporta un extra de presión, según el sector oficialista, dado que conseguir un resultado ajustado "le haría quedar muy mal con Madrid".

La principal duda, además del nombre del candidato lambanista, es qué tipo de primarias serán. Sánchez Quero dio por hecho un escenario de "confrontación" y recordó que el PSOE está acostumbrado a ir "a la gresca" en estos procesos.

Alegría, por contra, optó en su última intervención pública por hablar de las primarias como un proceso "ilusionante" e incluso "revitalizador". También aprovechó para hacer un aviso a navegantes al recordar que "cualquier voto de cualquier militante vale lo mismo, ya vivan en Zaragoza, en Huesca o en Teruel".

"Debe pedir perdón"

"Que haya o no confrontación dependerá de ellos. Ella nunca ha hablado de Lambán", decían ayer los afines a Alegría. El aún secretario general ha sido especialmente claro en los últimos meses, llegando a asegurar que la portavoz aragonesa no era su sucesora natural. Ayer, sin embargo, guardó silencio, una actitud que podría mantener en las próximas semanas, según quienes más le conocen, aunque tratándose de Lambán, y con Twitter de por medio, no se puede descartar ningún escenario.

El anuncio de Alegría ha provocado reacciones más allá de las filas socialistas. Desde el PP-Aragón creen que lo primero que tendría que hacer la ministra es "pedir perdón a los turolenses" por comparar las ayudas al funcionamiento de Teruel por la despoblación con la financiación privilegiada de Cataluña.

También cuestionan el compromiso de la portavoz con Aragón, ya que "ha huido de todos sus cargos", primero como portavoz de la oposición en el Ayuntamiento y, posteriormente, como delegada del Gobierno.

Si Pilar Alegría llega a ganar las primarias y se pone al frente del PSOE aragonés, ya serán cuatro los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez que tengan sus labores desdobladas entre la Moncloa y el liderazgo de sus respectivas federaciones. Alegría se sumaría a Óscar López (Madrid), Ángel Víctor Torres (Canarias) y Diana Morant (Comunidad Valenciana).

E. E. EFE / Daniel González Óscar López, un paracaidista de Moncloa para confrontar con Ayuso en Madrid

La presencia en el Consejo de Ministros de futuros candidatos a las elecciones autonómicas es un filón muy importante para Ferraz. Permite a los suyos tener una visibilidad notable, confrontar con el adversario desde la sala de ruedas de prensa de Moncloa y vender como propios logros del Gobierno central, algo que un parlamentario en la oposición no puede hacer.

La misma Alegría es uno de los ministros más conocidos del Gobierno, según los barómetros del CIS, y al ser portavoz del Ejecutivo también puede hacer suyos los logros del conjunto del Gobierno. Además, es habitual verla anunciar numerosas becas en Educación, dotaciones para las que no hace falta aprobar un proyecto de ley.

Pero también puede tener inconvenientes, porque puede haber cierto desgaste del candidato (en algunas zonas de Aragón no ha sentado bien la defensa de Alegría sobre la financiación singular catalana) y, si fracasa, repercute en el Gobierno. En caso de que la ministra pierda las primarias, por ejemplo, podría quedar tocada su imagen como portavoz del Consejo de Ministros.

En Ferraz están convencidos de que la batalla en las primarias de Aragón puede ser bastante dura. Y esta se sumará a otros territorios que también sufrirán una situación similar y prácticamente en las mismas fechas.

Otras primarias

Fuentes del partido confirman que esperan que haya problemas en Andalucía, donde Sánchez ya no respalda a Juan Espadas y se podría lanzar otra candidatura. Tal y como ya contó este diario, suena para ello el nombre de Juan Francisco Serrano, el número dos del secretario de Organización, Santos Cerdán.

En Cantabria también habrá problemas, al igual que en Extremadura, donde el secretario general actual, Miguel Ángel Gallardo, se enfrentará en primarias a Esther Gutiérrez, exconsejera de Guillermo Fernández Vara. Ferraz asegura que no se va a inmiscuir en esa batalla. Aunque no confían demasiado en Gallardo, declaran que Gutiérrez tampoco es una candidata impulsada por ellos.

Donde todavía no se sabe qué va a pasar es en Castilla y León. Luis Tudanca no es del gusto de Sánchez, pero tampoco se sabe si se va a presentar a las primarias, aunque todo apunta a que sí. Suena como adversario suyo el alcalde de Soria, Carlos Martínez.