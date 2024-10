Los municipios más castigados por la DANA en Aragón hacen ya balance para poder ser declarados zona catastrófica

Pasadas las 48 primeras horas de la tormenta, que ha azotado a varias comunidades españolas, los municipios afectados en Aragón ya comienzan a evaluar los daños de la DANA para conocer si serán incluidos en la valoración de zona catastrófica del Gobierno. Una primera evaluación que pasa por valorar el deterioro que ha provocado en agua en viviendas, comercios, infraestructuras o dependencias municipales.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha informado de que "hasta que no esté hecha toda la catalogación es difícil determinar si estará dentro de los municipios que pueden ser sujetos de ayuda". Unas declaraciones que ha pronunciado tras el minuto de silencio que se ha llevado a cabo a las 12.00 frente a la Delegación de Zaragoza con motivo del centenar de víctimas y afectados por la DANA.

También se han personado otras figuras políticas como el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, o la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca. Beltrán ha puesto en valor la "excelente" coordinación que se está dando entre administraciones para elaborar "un catálogo de medios" entre los recursos de cada comunidad, junto al cuerpo de la Unidad Militar de Emergencias.

En modo de actuación, según ha detallado Beltrán, comienza con la evaluación aérea de la zona, "una vez va bajando el agua son los medios terrestres los que entran en acción para levantar escombros y localizar desaparecidos".

El caudal en Aragón

Sobre la situación en la comunidad aragonesa, el delegado ha puntualizado que en este momento, según la previsión de la AEMET, son dos los caudales que están teniendo "un seguimiento más específico". De estos, en la zona del Matarraña donde todavía no se ha emitido una alerta que suponga el desalojo, aunque desde el Gobierno siguen pendietes "porque la situación meteorológica varía en poco tiempo".

Por su parte, Azcón ha recordado que los caudales van a ser "altos", aunque ha asegurado que "no van a generar una alarma especial". En cuanto a las precauciones, ha incidido en que la población evite acercarse a las zonas fluviales y que no se lleven a cabo desplazamientos que no sean necesarios.

En este punto, ha señalado que más de 100 camiones se encuentran embolsados en Teruel para evitar cualquier riesgo y que los medios "puedan estar centrados en ayudar y rescatar a las personas que más lo necesitan". Una advertencia que ha solicitado a toda la población aragonesa.